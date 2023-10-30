以色列哈馬斯戰爭踏入第三週　以軍空襲敘利亞軍事設施

以色列總理內塔尼亞胡10月28日晚在新聞發佈會上說，隨着27日晚以軍更多地面部隊進入加沙地帶，以軍針對巴勒斯坦極端組織哈馬斯的「第二階段戰爭」已經開始。以色列在加強對加沙的襲擊，同時得應對來自鄰近國家的空襲。



以國防部當地時間10月30日稱，作為29日有火箭彈從敘利亞發射至以色列境內的回應，以軍一架飛機襲擊敘利亞境內的軍事基礎設施。

另一方面以色列對加沙實行「斷水」的情況有輕微紓緩，新華社10月29日稱以色列29日宣布，部份恢復對加沙地帶供水，日均供水量為2800萬升。

本輪巴以衝突爆發前，以色列每天通過三條輸水管道向加沙地帶出售4900萬升水。

以色列能源部長卡茨（Israel Katz）10月9日稱，他已下令切斷以色列對加沙地帶的供水。新華據以色列媒體報道，以國防部下設的政府領土活動協調處10月29日表示，已重啟兩條通往加沙地帶的輸水管道。

以軍作戰進入第二階段

內塔尼亞胡28日晚在特拉維夫舉行的新聞發布會上說，以方的作戰目標非常明確，即摧毀哈馬斯的軍事和治理能力，並幫助被扣押人質回家。

以軍總參謀長哈萊維當天早些時候發表聲明說，以軍部隊正在加沙地帶開展地面行動，「這場戰爭有多個階段，今天我們進入了一個新階段」。為摧毀哈馬斯並解救被扣押人員，以色列「必須在加沙地帶發動大規模地面進攻」。

以軍28日發表聲明說，自27日傍晚以來，以軍裝甲兵、工兵和步兵組成的聯合作戰部隊一直在加沙地帶北部開展地面行動。

哈馬斯願談交換人質

哈馬斯下屬武裝派別卡桑旅（Qassam Brigades）28日發表聲明說，哈馬斯願與以色列就交換被扣押人員進行談判，要求以方釋放所有被關押在監獄中的巴勒斯坦人士，以交換被哈馬斯扣押的人員。聲明說，無論「一次性」還是「分階段」完成交換，哈馬斯都已做好準備。

以國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）對此回應說，這是哈馬斯方面的「心理戰」。

聯合國大會緊急特別會議27日通過決議，呼籲以色列和巴勒斯坦衝突方立即實行持久和持續的人道主義休戰，從而促成停止敵對行動。以方當天表示堅決拒絕聯合國停火決議，以軍繼續對加沙地帶實施空襲和地面打擊。卡桑旅發表聲明說，其武裝人員正在抵禦以色列軍隊的「地面入侵」。