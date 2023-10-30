以巴戰爭第4週：外媒指以色列坦克離開加沙城郊　曾嚴重衝突

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）10月28日晚在新聞發布會上說，隨着27日晚以軍更多地面部隊進入加沙地帶，以軍針對巴勒斯坦極端組織哈馬斯的「第二階段戰爭」已經開始。以色列在加強對加沙的襲擊，同時得應對來自鄰近國家的空襲。



哈馬斯指以軍坦克離開加沙城郊

半島電視台報道，哈馬斯表示以色列坦克離開加沙城郊，報道指之前曾發生嚴重衝突，有居民稱以軍切斷當地一條主要道路，並指控其向試圖通過該道路的車輛開火。

俄衛網30日指，有目擊者指控以色列坦克在加沙地帶向載有平民的汽車射擊，又指導致3人喪命。

加沙升至8306死

加沙衞生部30日稱，死亡人數增至8,306人，包括3,457名兒童。

以巴衝突：圖為2023年10月29日，鏡頭下從以色列一方拍到，以色列坦克在加沙邊界附近進行演習。（Reuters）

以軍坦克抵加沙城郊

法媒10月30日引述目擊者指，以色列坦克車隊已抵達加沙地帶內加沙城的郊區，並阻斷從北向南的一條主要道路。

以軍的加沙師指揮官羅森菲爾德（Avi Rosenfeld）表示，以軍正在全力進攻加沙地帶，他指這是一項持續而複雜的行動，目的是要摧毀在加沙地帶的「恐怖分子及其支持力量」。

以軍發布坦克進入加沙照

以色列宣布擴大地面戰的48小時後，發出包圍加沙地帶主要城市的訊號，公布以軍主戰坦克進入巴勒斯坦加沙地帶的照片。

以色列新發布的坦克照片以及出現在網上的圖像，似乎顯示以色列部隊已到達加沙地帶深處，並在城裏揮舞以色列國旗。惟路透社稱無法核實圖像真偽。

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）29日表示，以色列對加沙的持續轟炸「可能迫使所有人」採取行動，這是自以色列與哈馬斯衝突爆發以來伊朗對以方發出的最新警告。

「猶太復國主義政權的罪行已經越過了紅線，這可能會迫使所有人採取行動，」萊西在X上寫道，「華盛頓要求我們不要採取任何行動，但他們卻繼續給予以色列廣泛的支持。 」

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）於2023年7月4日通過線上出席上海合作組織國家元首理事會第二十三屆峰會。（Reuters）

巴勒斯坦紅新月會（PRCS）指以軍轟炸加沙北部的加沙第二大醫院「聖城醫院」（al-Quds Hospital）周圍，對醫院各部門造成重大損害，也讓醫生和病人陷於困境。組織表示，以軍在轟炸前曾發警告，要求立即疏散醫院，不過院內收治數百名病人，還有約1.2萬人在內避難。

組織稱空襲目的是迫使醫護人員、無家可歸者和病人撤出醫院。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（TedrosAdhanom Ghebreyesus）關注事件，稱「不可能在不危及病人生命的情況下疏散擠滿病人的醫院。」

▼更多聖城醫院內部人們避難情況的最新照片：

美國副總統賀錦麗表示，美國沒有計劃向以色列派兵參與加沙地帶的戰鬥。

她在接受哥倫比亞廣播公司採訪時說：「我們絕對沒有意圖或計劃向以色列或加沙地帶派兵。」

她說，華盛頓不是在指示以色列如何行動，而是在提出外交建議。

她說：「以色列有權進行自衛。但必須尊重戰爭規則。」

賀錦麗。（GettyImages）

安卡拉一名外交消息人士向俄羅斯衛星通訊社表示，土耳其在舉行加沙問題國際和平會議方面得到了一些地區國家的支持，並正在開展相關工作。此前，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）宣布，他有意召開一次國際和平會議。

消息人士指出：「在埃爾多安先生發表聲明後，我們通過外交渠道收到了一些地區國家支持這一想法的消息。在總統先生的指示下，正在開展這方面的工作。我們希望這一倡議能很快實現。」

埃爾多安：圖為2023年9月19日，土耳其總統埃爾多安在第78屆聯合國大會上發言。（Reuters）

美國堅定盟友約旦在中東緊張局勢和衝突加劇之際，要求美國在其邊境部署愛國者導彈防空系統。

路透社報道，約旦陸軍發言人10月29日接受國家電視台訪問時說：「我們請求美方協助加強我們的防禦系統，在約旦部署愛國者導彈系統。」

2023年2月7日，波蘭華沙機場導彈系統軍事訓練期間，軍人在愛國者防空系統前巡邏（Reuters）

以國防部當地時間10月30日稱，作為29日有火箭彈從敘利亞發射至以色列境內的回應，以軍一架飛機襲擊敘利亞境內的軍事基礎設施。

另一方面以色列對加沙實行「斷水」的情況有輕微紓緩，新華社10月29日稱以色列29日宣布，部份恢復對加沙地帶供水，日均供水量為2800萬升。

本輪巴以衝突爆發前，以色列每天通過三條輸水管道向加沙地帶出售4900萬升水。

以色列能源部長卡茨（Israel Katz）10月9日稱，他已下令切斷以色列對加沙地帶的供水。新華據以色列媒體報道，以國防部下設的政府領土活動協調處10月29日表示，已重啟兩條通往加沙地帶的輸水管道。

以軍作戰進入第二階段

內塔尼亞胡28日晚在特拉維夫舉行的新聞發布會上說，以方的作戰目標非常明確，即摧毀哈馬斯的軍事和治理能力，並幫助被扣押人質回家。

以軍總參謀長哈萊維當天早些時候發表聲明說，以軍部隊正在加沙地帶開展地面行動，「這場戰爭有多個階段，今天我們進入了一個新階段」。為摧毀哈馬斯並解救被扣押人員，以色列「必須在加沙地帶發動大規模地面進攻」。

以軍28日發表聲明說，自27日傍晚以來，以軍裝甲兵、工兵和步兵組成的聯合作戰部隊一直在加沙地帶北部開展地面行動。

哈馬斯願談交換人質

哈馬斯下屬武裝派別卡桑旅（Qassam Brigades）28日發表聲明說，哈馬斯願與以色列就交換被扣押人員進行談判，要求以方釋放所有被關押在監獄中的巴勒斯坦人士，以交換被哈馬斯扣押的人員。聲明說，無論「一次性」還是「分階段」完成交換，哈馬斯都已做好準備。

以國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）對此回應說，這是哈馬斯方面的「心理戰」。

聯合國大會緊急特別會議27日通過決議，呼籲以色列和巴勒斯坦衝突方立即實行持久和持續的人道主義休戰，從而促成停止敵對行動。以方當天表示堅決拒絕聯合國停火決議，以軍繼續對加沙地帶實施空襲和地面打擊。卡桑旅發表聲明說，其武裝人員正在抵禦以色列軍隊的「地面入侵」。