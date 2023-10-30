以巴議題敏感　歐盟外交官花費多天磋商宣言措辭　為加不加s爭拗

歐盟27國領導人10月26日就以巴衝突問題展開磋商，呼籲「人道暫停」，以把援助送入加沙地帶（Gaza Strip）。據路透社、政治報（Politico）歐洲版27日報道，歐盟多國就宣言措辭磋商多天，包括暫停是用單數詞（pause）或複數詞（pauses）。



歐盟領袖26日達成共識，表達對加沙人道主義局勢不斷惡化的嚴重關切，呼籲通過一切必要措施，持續、快速、安全和不受阻礙地向有需要者提供人道主義援助，包括用人道主義走廊和以達到人道需求的暫停。

在峰會前，歐盟外交官就花費多天辯論宣言措辭「人道暫停」是用單數詞pause或是複數詞pauses。

綜合路透社、政治報（Politico）歐洲版指，西班牙傾向使用pause，這國與法國、荷蘭、葡萄牙、比利時與愛爾蘭都支持聯合國的呼籲，即出於人道主義原因呼籲停止衝突。

德國、捷克、奧地利則有所抗拒，他們認為這樣可能會限制以色列的自衛能力，並讓哈馬斯重新集結。報道引述外交官指，妥協地使用複數詞的pauses，可以意味是在釋放人質或運送援助等任務中短暫暫停，而不是正式停火。

政治報（Politico）歐洲版26日指出，這些措辭被一些歐盟國家看來是很敏感的議題，且有關磋商也非常微妙，在閉門的會議室內各人不允許使用手機。

報道指，歐盟國外長自10月23日已開始討論關於人道主義暫停或其他措辭，談判一直持續至峰會第一天。