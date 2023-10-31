土耳其以色列關係破裂　整個中東恐捲入以哈衝突

以色列對加沙地帶發動軍事攻擊後，與北約成員國土耳其的關係急轉直下。土總統埃爾多安嚴厲譴責以色列，以宣佈召回駐土耳其使節團。



土耳其是北約在中東邊緣的防禦堡壘，人口以回教徒佔絕大多數。以土關係已經凍結了10年，兩國去年才同意互派大使，並正在就一項美國支持的天然氣管道項目進行討論。

但隨着以色列報復哈馬斯本月初的突襲後，埃爾多安不斷抨擊以色列對加沙的攻擊，兩國關係於星期六宣告破裂。

埃爾多安領導的右翼回教政黨正義與發展黨星期六（10月28日）在伊斯坦堡舉行了一場大規模的集會。埃爾多安在集會上說：「以色列，你是佔領者。」

他指責以色列政府的行為像「戰犯」，並試圖「消滅」巴勒斯坦人。「當然，每個國家都有自衛的權利，但這件事的正義在哪裏？沒有正義，只有正在加沙的惡性屠殺。」

埃爾多安於10月28日支援巴勒斯坦的集會上說：「以色列，你是佔領者。」(Reuters)

埃爾多安結束講話後，以色列外長科恩立即宣佈，召回所有駐土耳其的外交人員。科恩在聲明中說：「鑒於土耳其發表的嚴重言論，我已下令那裡的外交人員回國，以便重新評估以土關係。」

事實上，作為安全預防措施，以色列本月較早時已下令外交人員離開土耳其和其他幾個區域國家。

土耳其外交消息人士稱，所有以色列外交官已於10月19日離境。這位消息人士因此說：「很難理解科恩指示誰回國。」

另外，埃爾多安上周早些時候宣佈，由於以色列的「不人道」戰爭，他取消了訪問以色列的計畫。

以土關係曾在2010年跌至低點。當年，以色列襲擊一艘向加沙運送援助物資的土耳其船隻，導致10個平民死亡。

埃爾多安統治土耳其的20年間一直是巴勒斯坦人權益的主要國際支持者。他在週六的集會上說，以色列是西方列強在中東地區的「棋子」，目的是用來鞏固它們在中東的權威。

埃爾多安宣稱：「加沙大屠殺背後的罪魁禍首是西方。」他還指責以色列的盟友製造了一種「十字軍戰爭氛圍」，讓基督徒與回教徒對立。

埃爾多安呼籲有關各方進行對話，稱「沒有人會因公正的和平而蒙受損失。」

隨着以色列擴大對哈馬斯的地面攻擊，聯合國警告，這將導致更多平民死亡。分析員認為，現在以色列本國和全球正面臨半世紀以來最危險的時刻，以色列的地面攻擊可能把整個中東捲入衝突。

以色列巴伊蘭大學研究以巴衝突的專家林霍爾德指出，對以色列而言，如果黎巴嫩真主黨把兩國之間日來日往的炮戰升級為全面戰爭，以色列也將蒙受嚴重的死傷。

英國智庫皇家聯合軍種研究所（RUSI）的安全專家赫利爾說，以色列沒有盡最大努力防止新戰場的出現。「這場衝突有擴大的風險。從以色列高級官員的聲明中可以看出，以色列把報復置於一切之上。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

