烏克蘭副外長：擬今年內舉行峰會商討俄烏戰爭和平計畫

烏克蘭外交部副部長托奇斯基（Mykola Tochytskyi）29日宣布，基輔計劃於今年內舉辦世界領導人「全球和平峰會」。多國代表上週末在馬爾他參加峰會，討論俄烏戰爭和平方案。



基輔表示，本月28日和29日舉行的馬爾他和平峰會，共有來自66國的代表親自出席或透過視像線上參與，較上一次於8月在沙特阿拉伯舉行的和平峰會增加了20多個國家加入，惟俄羅斯並未派代表出席馬爾他峰會。托奇斯基會後向《路透社》指，「和平峰會仍是必要且可能的，事實證明國際仍對有關計畫感興趣」。他還說，將邀請各國元首或政府首長出席峰會。

托奇斯基表示，馬爾他峰會討論了總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）去年所提出10點和平計畫中的其中5項，包括核安全、糧食安全、能源安全、釋放囚犯與被驅逐者以及領土完整。

他指出，烏克蘭爭取全球南方（Global South）國家支持的努力，並未受到對以色列與哈瑪斯（Hamas）衝突立場不同的影響，儘管這可能會增加將焦點集中在烏克蘭的難度。

此外，托奇斯基還證實，儘管烏克蘭努力說服北京派出代表與會，但中國並未出席馬爾他峰會。他重申，烏克蘭歡迎中國或其他任何國家參加未來的和平峰會。