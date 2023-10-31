馬克龍下令查法國經濟安全　針對中國科技掠奪滲透隱憂

法國30日公布的報告表示，法國經濟面對中國展現了脆弱性，尤其在戰略產業方面有供應鏈斷裂的風險。總統馬克龍（Emmanuel Macron）早前下令研究經濟安全，調查特定外國勢力在國內的科技掠奪和滲透情況，外界相信此舉針對中國。



根據法國國家統計及經濟研究局（Institut National de la Statistique et des Études Économiques，INSEE）發布的最新報告，「法國製造」在國民日常生活消費所佔的比例自1960年代起大幅減少，而從中國進口的產品則大幅增加，其中，在製造業等特定產業情況嚴重，消費佔比從82%降到2019年的32%。平均而言，法國製造的內需由89%下滑至78%。報告坦言：「在法國消費中，中國製造取代了歐洲製造。」

INSEE憂慮，法國民眾大量轉向進口產品也包括戰略產業，這將讓法國暴露在供應鏈斷裂的風險之下，尤其是製衣業、煉油產品、藥品、資訊與電子產品風險特別高。

據法媒Challenges日前報導，馬克龍近日任命法國企業運動聯盟（Mouvement des Entreprises de France，MEDEF）前主席貝濟厄（Geoffroy Roux de Bezieux）進行調查，並要求他在6個月內向總統府交出一份「經濟安全」報告，內容聚焦「特定外國勢力在法國的科技掠奪」。除中國之外，美國和俄羅斯在法國的產業和經濟活動，也是「經濟安全報告」的調查目標。

今年3月，法國半導體大廠Ommic的2名法國與2名中國員工因非法將公司技術與產品轉移給中國和俄羅斯而遭逮捕及起訴。由於情節嚴重，法國法院下令扣押公司大部分股份，為法國對私人商業公司前所未有的司法措施。