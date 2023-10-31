查爾斯三世訪非洲肯尼亞　民眾促英國就殖民歷史道歉

英國國王查理斯三世（Charles III）星期二（10月31日）起對肯尼亞展開為期四天的國事訪問。英國白金漢宮說，此訪將承認「英國和肯尼亞共同歷史中痛苦的一面」。



法新社報道，這是74歲的查理斯三世去年9月登基以來首次與王后卡米拉（Queen Camilla）訪問非洲國家和共和聯邦國家。

查理斯三世伉儷於星期一（30日）晚間抵達，肯尼亞總統魯托（William Ruto）在星期二舉行正式儀式歡迎他們到訪。魯托稱此次訪問是「加強各領域合作的重要機會」。

內羅畢的英國最高專員署說，繼今年查理斯三世訪問德國和法國之後，這次訪問將「凸顯英國和肯尼亞之間強大而充滿活力的夥伴關係」。

查理斯三世和王后卡米拉將參觀肯尼亞歷史博物館及宣布獨立紀念地，並向首都內羅畢烏胡魯花園的無名戰士墓敬獻花圈。

英王查理斯三世2023年10月31日出訪非洲肯尼亞，與民眾握手（Reuters）

在東非的肯尼亞準備在12月慶祝獨立60周年。儘管兩國視此次訪問為展望未來並建立倫敦和內羅畢之間現代友好關係的機會，但英國數十年殖民統治的遺害依然存在。中國通訊社報道，查理斯三世面臨着諸多英國在肯尼亞殖民時期遺留的問題，不少被剝奪土地的肯尼亞受害者要求英國作出賠償。

路透社稱，查理斯三世此行不會前往充滿爭議的肯尼亞西部。英國政府過去一直不同意討論肯尼亞西部部落的賠償要求。聯合國報告稱，英國政府2019年表示「無意進入任何程序」以解決賠償問題。

在1963年肯尼亞宣告獨立前，英國對肯尼亞實施了60多年的殖民統治，其間侵佔了肯尼亞大片優質茶園。對此，英國歷任政府不僅未道歉與賠償，部份茶園甚至至今仍受英國大型茶飲公司掌控。

肯尼亞西部的一些民眾對英國殖民時期充滿了苦難的記憶。這包括1952年至1960年的「緊急時期」，當時殖民者殘酷鎮壓茅茅（Mau Mau）游擊隊起義，至少有1萬人（主要來自基庫尤部落）被殺，但一些歷史學家和人權組織聲稱真實數字更高。還有數萬人未經審判就被圍捕拘留在難民營中並遭酷刑。