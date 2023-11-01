孟加拉再爆反政府示威　至少兩死數十人傷

孟加拉繼周日有10萬人上街示威後，反對派10月31日起，再發動為期三天的反政府示威。全國多地均有群眾與警方發生衝突，至少造成兩人死亡、數十人受傷，當中包括 15名警察。示威者要求總理哈西娜（Sheikh Hasina）下台。



主要反對黨「孟加拉民族主義黨」（Bangladesh Nationalist Party，BNP）呼籲封鎖道路三天，以回應周日示威爆發的警民衝突，當日有至少一名警察死亡、一百多人受傷。該黨一直要求哈西娜辭職，並要求明年一月舉行的大選，能在中立的看守政府的領導下舉行。

31日的衝突地點，包括吉紹爾甘傑（Kishoreganj）市中心，據指兩名支威者被打死。另首都達卡有幾輛巴士被縱火，身著防暴裝備的警察在主要道路交叉口駐紮。

此外，數萬名工人在阿蘇里亞（Ashulia）和孟加拉最大工業城市加吉坡（Gazipur）發起罷工，要求提高工人待遇，涉及數十家工廠。當局向堵路及打砸廠房的工人發射催淚彈及橡膠子彈，

哈西娜於 2009 年上台，多年來帶領經濟強勁增長，但她被指控侵犯人權、打壓言論自由、鎮壓異議並監禁批評者。政府否認這些指控，但需面對西方要求舉行自由公正選舉的壓力。 美國早前表明，將限制對破壞民主進程的孟加拉國民發放簽證。