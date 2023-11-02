Angelina Jolie譴責以色列空襲難民營：加沙正從露天監獄變萬人坑

據美媒《新聞周刊》等1日報道，對於以軍兩度空襲加沙最大難民營，美國荷里活著名女演員、前聯合國難民署特使安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie），當天在社交媒體Instagram上發文譴責以色列攻擊平民的行為違反國際法，並斥責與其沆瀣一氣阻礙人道主義停火的其他國家領導人，是這些戰爭罪行的「同謀共犯」。



「近20年來，加沙地帶一直是一座露天監獄，現在這裏正在迅速變成一座萬人坑。」

1日，安祖蓮娜祖莉在個人Instagram上發布了一張加沙北部的賈巴利亞（Jabalia）難民營遭遇空襲的照片，指控以色列此舉是針對無處可逃的受困民眾的一場「蓄意轟炸」。

她表示，在全世界的注視下，在許多國家政府的同流合污下，包括婦女兒童在內的數百萬巴勒斯坦平民正在遭受集體懲罰和非人待遇，他們同時還被剝奪了食品、藥品和人道主義援助，「40%的遇難者是無辜的兒童，許多家庭正在被滅門……這一切都是違反國際法的。」

她進一步指出，那些拒絕呼籲各方人道主義停火、阻止聯合國安理會對雙方實行停火的世界各國領導人，亦是這些罪行的同謀。

報道稱，安祖蓮娜祖莉曾在2001年至2022年期間，先後擔任聯合國難民署親善大使、高級專員特使。

那句經典的「雖然他們一無所有，但他們自由了」，也正是誕生於2018年安祖蓮娜祖莉以難民署特使身份到訪伊拉克北部城市摩蘇爾的時候。

2022年年底，安祖蓮娜祖莉宣布辭去特使一職，並稱自己計劃直接與難民或當地組織聯繫以提供幫助，而非通過聯合國。

在發布上述帖文的幾天前，10月30日，安祖蓮娜祖莉就本輪巴以衝突發表了一份長篇聲明，呼籲保護所有的平民。她表示，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）10月7日對以色列的突襲，不能為「加沙無辜生命的逝去」開脫。

聲明中寫道，「和全世界數百萬人一樣，在過去的幾周裏，我對以色列遭受的恐怖襲擊、眾多無辜平民的死亡感到噁心和憤怒，我在思考如何提供最好的幫助。我也為每一名人質能夠立即安全回家而祈禱，為那些承受着難以想象的喪親之痛的家庭而祈禱。」

安祖蓮娜祖莉在聲明中將哈馬斯對以色列的襲擊稱為「恐怖行動」，但她強調，這不代表她能夠寬恕以色列轟炸無處可去的無辜加沙平民，「加沙地帶的平民沒有食物和水，沒有撤離的可能，甚至連越過邊界尋求避難的基本人權都沒有。」

2022年4月30日，安祖蓮娜祖莉以聯合國難民署特使身份，到訪烏克蘭西部城市利沃夫。（Reuters）

她聯想自己在聯合國難民署的相關工作經歷，呼籲向加沙地帶的人們提供更多的人道主義援助，「僅有幾輛援助卡車進入了加沙，但這只是加沙平民所需援助的一小部份，空襲每天都在造成新的人道主義需求。拒絕提供援助、燃料和水是對一個民族的集體懲罰。」

安祖蓮娜祖莉在聲明尾聲處堅稱，所有生命都「同等重要」，任何能夠防止平民傷亡和拯救生命的事情都應該去做，敦促各方盡快實現人道主義停火。

她還表示支持無國界醫生組織當時發布的一份聲明，其中批評世界各國領導人的行動太軟弱、太遲緩，並指出一項不具約束力的聯合國人道主義停戰決議實質上無法遏制對無辜平民不分青紅皂白的暴力行為，敦促國際社會必須採取更有力的行動，施壓以色列停止流血攻擊。

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