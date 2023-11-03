馬斯克：AI存在　意味人類不再需要工作

美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）說，人工智能（AI）將成為「歷史上最具顛覆性的就業力量」，並在未來某一天徹底消除人們對工作的需求，這意味着人們不再需要工作。



英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）報道，馬斯克星期四（11月2日）接受英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）採訪時說，未來的AI技術將能「做任何事情」，人類將處在一個富足的時代，「 我們不會有全民基本收入，我們會有全民高收入」。

在這樣的新社會形態下，馬斯克認為，人們只有在為了「個人滿足感」，或想要工作時才會決定是否需要工作。 他說：「AI將無所不能，我不知道這會讓人舒服還是不舒服，(因為）這既是好事，也是壞事。未來（人類必須應對）的挑戰之一是：如何找到生命的意義？ 」

不過，辛偉誠並不認同馬斯克這項預判，並表示「相信工作能帶來意義」。辛偉誠曾表明，AI技術的崛起就猶如一個「副駕駛」，是幫助個體更好、更快完成工作的「輔助性工具」。

馬斯克說，未來的機器人將非常先進，最終將成為人類的朋友。 但他警告，擬人機器人「可能是最危險的」，因為它們具備持續學習人類行為的能力，如「衝進大樓或爬上樹」，因此需要給它們安置物理開關，防止「出錯」。

馬斯克說，「如果有一天它們進行了軟體升級，突然變得不那麼友好了怎麼辦？」

馬斯克也讚揚了辛偉誠對AI進行監控和監管的計劃，稱AI會「令人討厭」，但科技界需要一個「裁判」。 他也對辛偉誠邀請中國參加AI峰會的決定表示認可，並表示「如果中國不支持AI安全，情況就不妙了」。

辛偉誠則說：「我決定邀請中國不是一個容易的決定，很多人會因此批評我。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

