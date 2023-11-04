岸田文雄晤小馬可斯　同意談判部隊互訪協議及加強軍事合作

日本首相岸田文雄與菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）同意就部隊互訪協議開始談判，以加強兩國的軍事合作。



星期五（11月3日）到訪馬尼拉的岸田說，他和小馬可斯已同意與美國密切合作，並且以不點名中國的方式表明，日菲兩國都認為嘗試在東海和南海「單方面以力量改變現狀」是「不可接受的」。

岸田在與小馬可斯聯合召開的記者會上說：「我們還決定就部隊互訪協議展開談判，並同意進一步加強三邊合作。」

小馬可斯說：「我們知道這種安排對我們的國防和軍事人員，以及對維護本地區的和平與穩定都有好處。」

日菲部隊互訪模式 參照美菲《部隊互訪協議》

日菲的部隊互訪模式，將參照菲律賓與美國的《部隊互訪協議》。根據這項協議，美國在菲律賓部署軍隊，並持續輪換，軍人主要參與訓練演習。目前只有美國和澳洲與菲律賓簽訂《部隊互訪協議》。

《朝日新聞》報道稱，如果達成協議，菲律賓將成為繼澳洲和英國之後，第三個被日本視為「準盟友」的國家。日本和菲律賓都是美國的盟友，日本希望以這次訪問將美日菲三邊合作關係，推到與美日韓同一水平。

據日本放送協會（NHK）報道，岸田同小馬可斯舉行會談時說：「日本和菲律賓都是海洋國家，也是擁有共同基本原則和價值觀的戰略夥伴。國際社會面臨多重危機，我們必須繼續加強法治。我們期待加強合作，以維護和加強以聯合國為基礎的自由開放的國際秩序，並確保建立一個人類尊嚴受到保護的世界。」

日將提供544萬元資金 助菲獲取海岸監測雷達等

為了支援菲律賓護海，加強安全合作，日本政府將通過今年初設立的「政府安全保障能力強化支援」機制，向菲律賓提供6億日圓（約3,700萬港元）資金，協助馬尼拉獲得海岸監測雷達等設備。

岸田出訪前一天，三菱電機和日本國防部根據2020年合同，向菲律賓交付四套雷達系統中的第一套。這是日本2014年放寬國防裝備出口限制以來，首次對外轉移國產國防裝備。

岸田文雄星期五展開3天的菲律賓和馬來西亞之旅。岸田是2017年以來首位訪菲的日相。他星期六（4日）將在菲律賓國會發表演講，是第一位在菲國會演講的日相。

今年是日本與東盟（ASEAN）建立友好合作關係50周年，岸田這次訪問正好可以為12月在東京舉行的「日本與東盟」特別峰會作鋪墊。

《日本經濟新聞》報道稱，岸田訪問菲馬期間，將呼籲維護和加強基於法治的自由開放的國際秩序。日方研判，儘管中國在東盟的經濟影響力不斷擴大，但由於東盟國家也不滿中國在南海的活動，因此會接受來自日本方面的倡議。

本文獲《聯合早報》授權轉載

