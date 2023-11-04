橋水創辦人：美國對華科技限制與二戰對日本石油禁運相似

對沖基金億萬富翁達利歐（Ray Dalio）說，西方試圖阻止中國獲得微晶片的做法，與美國20世紀40年代對日本實施石油禁運的政策「非常非常相似」。



據美國《華爾街日報》星期五（11月3日）報道，投資基金橋水創辦人達利歐接受Money Haze Podcast採訪時說，阻止中國進口高端晶片製造設備的做法，與美國1940年代禁止向日本出口石油如出一轍。

外界普遍認為，美國於1941年8月1日首次對日本實施石油禁運，加劇美日之間的緊張局勢，為同年12月日本偷襲珍珠港埋下伏筆。

達利歐認為，由於中國正對世界秩序構成愈來愈大的威脅，美國和西方等多個國家正試圖遏制中國的崛起，就像美國遏制日本一樣。西方國家之所以要竭力限制中國獲得半導體技術，是為了在更大範圍內爭奪全球霸權。

他說，「科技戰的贏家將會是這場全球世界秩序之戰的贏家。」

達利歐也認為，中美雙方都在為戰爭做準備，但基於兩國經濟互相交織的程度，中美都擔心戰爭，「牽一髮而動全身」，尤其22%的美國製成品進口來自中國。

報道稱，達利歐接受採訪時，一再將中國領導層描述為「非常有能力」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

