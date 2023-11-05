李強晤古巴總理馬雷羅　雙方簽署多項合作文件

中國國務院總理李強11月4日下午在上海會見訪華的古巴總理馬雷羅（Manuel Marrero Cruz）。中國外交部指，兩國總理共同見證簽署多項雙邊合作文件。



中國外交部指，李強表示中古同為共產黨領導的社會主義國家，雙方的特殊友好關係牢不可破，歷久彌堅。

他指中方將一如既往支持古巴維護主權、反對干涉的正義鬥爭，願繼續同古方加強多邊領域溝通協作，共同捍衛公平正義，推動全球治理朝着更加公平合理的方向發展，又指中方堅定支持古巴社會主義建設，願同古方加強發展戰略對接，發揮經濟互補優勢，以高質量共建「一帶一路」合作為引領，擴大雙邊貿易規模，在新能源、生物醫藥、農業、旅遊、數字經濟等領域建造更多合作亮點，為兩國人民帶來更多實實在在的福祉。

中國外交部引述馬雷羅表示，古中兩國都堅定不移走具有本國特色的社會主義道路，全方位合作取得重要成果。

他指古方堅定支持中國國家主席習近平提出的重大全球倡議，堅定捍衛一個中國原則，願同中方一道落實兩國最高領導人達成的重要共識，加強兩黨兩國治國理政經驗交流，加深各領域互利合作，共同推進「一帶一路」建設，推動國際秩序朝着更加公正合理的方向發展，古方將為推進中國同拉美和加勒比國家合作不懈努力。

會見後，兩國總理共同見證簽署多項雙邊合作文件。