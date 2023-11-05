尼泊爾地震增至157死約200傷　習近平向總統鮑德爾致慰問電

南亞國家尼泊爾11月3日發生強烈地震傷亡慘重，警方稱增至157人死亡，約200人受傷。中國家主席習近平11月4日就尼泊爾發生強烈地震向尼泊爾總統鮑德爾（Ram Chandra Poudel）致慰問電。



根據新華社，習近平表示，驚悉貴國卡爾納利省發生強烈地震，造成重大人員傷亡和財產損失，他謹代表中國政府和中國人民，對遇難者表示深切哀悼，向遇難者家屬和受傷人員致以誠摯慰問，祝願傷者早日康復。

習近平強調，他相信，在鮑德爾和尼泊爾政府領導下，地震災區民眾一定能夠早日戰勝困難、重建家園，中方願向尼方提供必要救災援助。

中國務院總理李強4日也向尼泊爾總理普拉昌達致慰問電。

路透社4日引述目擊者稱，當地有房屋倒塌。尼泊爾國家地震中心（Nepal's National Seismological Centre，暫譯）是次地震為6.4級。報道亦引述德國地質學研究中心（German Research Centre for Geosciences ，GFZ）稱，地震震級由黎克特制6.2級下調至5.7級。

美國地質調查局（USGS）稱今次發生在尼泊爾的地震為5.6級。

印度也受是次地震影響，新德里的建築物也有震動。

根據尼泊爾國家地震中心，下午11時47分，距離首都加德滿都（Kathmandu）約500公里的格爾納利（Karnali）扎澤爾果德（Jajarkot）發生地震。

美媒引述國家地震測量中心官員稱，地震震央位於扎澤爾果德Lamidanda地區。

有村民稱已看不到完整房屋了。