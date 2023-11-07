烏軍戰事前線辦授勳式　累19士兵受襲亡　澤連斯基促徹查

烏克蘭陸軍第128山地突擊旅（128th Mountain Assault Brigade）11月6日公布，19名士兵本月3日因俄羅斯空襲喪生。總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，這是「一場本來可以避免的悲劇」，並指希望查明事件真相，防止此類事件再次發生。烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）稱，當局正對此宗悲劇全面調查。



英國廣播公司（BBC）報道，事發於在烏克蘭東南部扎波羅熱（Zaporizhzhia）地區，遇難士兵正出席一場授勳儀式。由於扎波羅熱為戰事前線，對於儀式在該處舉行，許多人表示難以置信。

報道引述烏克蘭士兵和軍事專家表示，儀式不應該在有遇襲風險的地方進行。軍官應該意識到，俄羅斯無人機正不斷監視前線活動，協助指示空中和砲兵攻擊。有消息稱，儀式是在露天進行。

烏克蘭公民活動家Serhiy Sternenko批評，舉辦這次儀式的指揮官應被判終身監禁。烏克蘭的一些網民也表達憤怒，並要求對儀式決策者處分。

烏克蘭國防部長烏梅洛夫表示，已下令對此宗悲劇全面調查。與此同時，烏克蘭戰略司令部表示，俄羅斯在攻擊中使用了伊斯坎德爾-M（Iskander-M）彈道導彈，另有部份平民受傷。烏克蘭國家調查局6日表示，正在調查軍方在扎波羅熱前線舉行儀式的決定。