韓國床蝨危機　日本遲早遭殃？專家：氣候變化床蝨忘記冬眠

床蝨危機從英法傳至韓國，只有一海之隔的日本也開始警惕起來。儘管目前暫時未有在日本爆發的警告，但床蝨近年在日本也有增加的跡象。專家警告受氣候變化的影響，讓床蝨變得「四季活躍」，可能是這次爆發的原因之一。



床蝨在日本也有「南京蟲」之稱，在戰時於日本十分普遍，但自1970年代政府投入衛生資源及各種殺蟲劑普及後，個案已大幅減少。然而近十年日本床蝨的報告個案有上升趨勢。

日本控制害蟲協會表示，在2009全國的床蝨報告有130宗，但至2022年度已大增至683宗。協會指出，床蝨在20度氣溫以下的天氣會進入冬眠狀態，但受氣候變化影響，床蝨已變得忘記冬眠「四季活躍」。11月天氣仍有20度以上的日數增加，可能成為這次爆發的原因之一。

圖為9月29日，在法國一間衛生清潔公司司展示的床蝨。床蝨危機已從法國轉移至世各地，包括韓國。（Reuters）

而這次床蝨危機讓人棘手，是因為一般殺蟲劑似乎已對床蝨無效。協會表示過去人們購買超市殺蟲劑基本已能控制床蝨蔓延，但近年的床蝨抵抗能力愈來愈強，需要求助滅蟲公司處理。

床蝨天敵：蟑螂？

在韓國，床蝨的問題變得愈來愈嚴重，很多人都在網上尋求協助，有人甚至表示為是否應放置床蝨「天敵」蟑螂來驅蟲。床蝨確實會成為另外一些蟲，包括蟑螂、蒼蠅及蜘蛛的美食，但現代人生活也已無法容忍蜘蛛出沒，更何況是蟑螂和蒼蠅。因此「生物退治法」基本行不通。

不過除了化學殺蟲劑外，專家表示床蝨對高溫敏感，利用蒸氣熱力也能殺死床蝨。

隨着疫情結束旅遊開放，愈來愈多旅客前往日本旅行，日本一直是韓國旅行最受歡迎的目的地之一，床蝨似乎無可避免會借機傳染日本。日本驅蟲業界也發出了呼籲，要求警戒。