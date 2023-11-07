韓國女店員因留頭髮被毆　醉漢拳打腳踢狂鬧：女權主義者就該打

韓國慶尚南道晉州市河大洞11月4日發生一宗醉漢毆打便利店女店員的案件。兩人並不認識對方，他毆打她的原因純粹因女子「留着一頭短髮」，斷定她是女權主義者，說「女性主義者就應該捱打」。



韓聯社引述慶尚南道晉州警察局6日表示，法院以「有可能逃亡」為由，對有特殊傷害、破壞他人財產等罪嫌的20多歲男子A發出拘留令。

內文稱，A先生4日凌晨12時10分左右在晉州市一間便利店內，不由分說突然對20多歲女子B拳打腳踢。他也試圖襲擊阻止他打人的50多歲男。

B是一名20多歲的工讀生。她受襲時多次向襲擊者說，她不是女權主義者。

韓聯社稱A先生當時還說出「她是女權主義者，因為她頭髮短」、「女權主義者就應該被毆打」以及「我是男性團結（Man on Solidarity）成員，但女權主義者應該被毆打」等言論。「男人團結」是韓國活躍的反女權組織之一。

案發時醉酒的A先生被捕後否認部份罪嫌並向警方稱，「因為（我）喝醉，記不清楚了。」

韓國很多厭女的批評者將短髮與女權主義連結起來，有人也將女權主義這個詞語與憎恨男性劃上等號。以往韓國都有短髮女子成為攻擊目標的案例。韓國女子射箭運動員安山2021年因留有一頭短髮被貼上女性主義者標籤，在網路被人群起謾罵。

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