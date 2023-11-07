以色列總理談加沙戰鬥　稱對「戰術性小暫停」持開放態度

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）11日7日接美國廣播公司（ABC News）訪問，稱該國將考慮加沙戰事中的「戰術性小暫停」（tactical little pauses），促進人道援助物資進入或允許被扣押的人質離開。



就戰術上的小暫停而言——在這裏（停）一個小時，在那裏（停）一個小時——我們之前已做過。我想我們會看情況，以便貨物、人道主義物品能進來，或者我們的人質、個別的人質能離開（加沙）。 內塔尼亞胡

他被問及在戰鬥結束應由誰來管治加沙地帶時答說：

我認為以色列將無限期地有全部安全責任，因我們已看到，當我們沒有（負上）安全責任時發生了什麼 內塔尼亞胡

當他被問及他是否願意在加沙進行「人道主義暫時停火」時，他說在哈馬斯釋放所有被關押的人之前，不會停火。

不會有停火。在不釋放我們的人質的情況下不會有全面停火。 內塔尼亞胡

內塔尼亞胡和美國總統拜登（Joe Biden）6日在通話討論出現「戰術暫停」的可能。

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）稱留意到內塔尼亞胡的言論，稱「我們將繼續與他就此事討論，以及在適當的情況下，我們將看看能做些什麼來讓它（戰術暫停）實行。」