王毅：中國會繼續遵守《聯合國海洋法公約》

撰文：張子傑
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中國外長王毅11月8日到海南省出席第四屆「海洋合作與治理論壇」並發表致辭，強調北京方面會遵守包括《聯合國海洋法公約》在內的國際海洋法，並與國際社會攜手建設各國共享的和平繁榮及美麗的海洋。

中國外交部刊登王毅的講話，指海洋是人類賴以生存發展的重要基礎，也是文明交流互鑑的天然平台，加強海洋合作、完善海洋治理，反映了各國的共同願望，亦是時代的大勢所趨。 同時，當今世界並不太平，海洋的發展也面臨前所未有的風險挑戰。

王毅強調，海洋作為人類共同生活的家園，需要人類共同建設與照顧。 國家主席習近平從中國和世界共同利益、全人類共同福祉出發，提出構建海洋命運共同體的重要理念，為引領全球海洋治理指明了前進方向，為建設和呵護美麗繁榮的海洋家園提供中國方案。

北京方面因此提出四點建議，一要堅持對話協商，守護海洋和平安寧。 重視各國合理關切，堅持以對話解決爭端、以協商化解矛盾，完善危機溝通機制，加強區域安全合作，建構基礎牢固、真正持久的海洋安全。 堅持由直接當事方友好協商解決歷史遺留海上爭端，堅持抵制海上陣營對抗和零和博弈。

二要堅持公平正義，完善海洋治理體系。 實踐真正的多邊主義，推動公正合理的國際海洋治理。 中國將持續全面參與聯合國框架內海洋規則的製定與治理機制實施，認真履行包括《聯合國海洋法公約》在內的國際海洋法義務。 同時，《公約》生效已近30年，面臨不少新的課題和挑戰，大家要實事求是、與時並進推動《公約》更加健全和公平。

三要堅持生態優先，永保海洋清潔美麗。 中國堅持走綠色低碳的發展道路，積極投入氣候變遷、防災減災，對抗核污染水排海，為全球海洋永續發展做出自己的貢獻。 中國積極參與談判並率先簽署《海洋生物多樣性協定》，將堅持漁業資源永續利用，持續實施休漁制度，堅決打擊非法捕撈。

四要堅持合作共贏，實現海洋繁榮昌盛。 秉持互利共贏合作觀，實現各方共享發展機會與成果。中國將在共建共享原則基礎上，同各方高品質建設「海上絲綢之路」，打造藍色經濟夥伴關係，將繼續與各國加大海洋基礎設施建設合作，維護航道安全，不斷提升海上互聯互通水平。

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