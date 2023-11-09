反猶太主義抬頭　馬克龍：法國將「無情」打擊

在一系列「反猶」事件在法國接連發生後，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）坐不住了。



綜合法媒、路透社等媒體報道，當地時間11月8日，馬克龍表示，法國將無情地打擊那些對猶太人心懷仇恨的人。此前，法國參議員魯杜利埃（Stéphane Le Rudulier）還聯合16名議員提出一項法案，旨在「將反猶太復國主義定為犯罪」。

「反猶主義正重新出現在牆上。法國現在、將來都不會妥協，我們將無情、堅決的打擊。」馬克龍說。

8日早些時候，法國內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）稱，自10月7日以來，法國已經發生1159宗「反猶」事件，是2022年的3倍多。

「反猶太行為的數量呈爆炸式增長」，達爾馬寧5日在接受採訪時表示，已有486人因此類罪行被捕，其中包括102名外國人。巴黎警察局長則稱，僅巴黎地區已發生257宗「反猶」事件，90人被捕。

達爾馬寧說，「反猶」行為包括在牆上噴塗納粹十字標誌、藍色的「大衛之星」，侮辱和攻擊等。

法國總統馬克龍2023年11月9日在巴黎舉行的加沙人道主義會議發言（Pool via REUTERS）

「大衛之星」是猶太人信仰的象徵，也曾在二戰時被納粹使用來識別猶太人進行迫害。法國《世界報》（Le Monde）7日稱，在過去的10天裏，在巴黎及其郊區的外牆上發現250個「大衛之星」。巴黎檢察官表示，「現階段，還不能排除這些記號是否是應居住在國外的人的『明確要求』行事的」。

「法國出現了自1945年以來未曾見過的反猶浪潮，」法國作家列維告訴記者。

法國擁有歐洲最大的猶太人和穆斯林社群。法國下議院國民議會的猶太裔議長皮韋（Yaël Braun-Pivet）表示，自10月7日以來，已收到太多人身威脅，以至於她必須在警方保護下才能走出家門。

在此背景下，各猶太學校也高度戒備。達爾馬寧稱，猶太教堂和猶太學校周邊的保衛工作得到加強，「1萬名警察、憲兵和反恐軍人動員起來，保衛900個信仰猶太教的法國公民出入的場所、學校和猶太教堂」。

據報道，皮韋和參議院議長拉爾謝（Gérard Larcher）共同呼籲，12日舉行「公民大遊行」，「全民動員」反對激增的反猶行為。

隨着以巴衝突不斷升級，加沙地帶（Gaza Strip）人道主義危機加劇，全球各地的反猶主義激增。

德國近期爆發一波抗議浪潮，民眾對以色列長達一個月的轟炸表示不滿。德國社會學家屈佩爾表示，德國有5.7%的人口表現出反猶太主義態度，是兩年前的3倍。德國聯邦政府部門則表示，在巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）發起突襲後的一週內，德國聯邦政府部門錄得202宗反猶事件，比2022年同期增加240%。

英國的慈善組織社區安全信託（The Community Security Trust）也表示，僅在衝突爆發4天之內，該國的反猶太主義事件激增300%以上。該機構稱，自10月7日至27日，錄得反猶事件805宗，這是自1984年開始此類記錄以來3週時間裏的最高紀錄。倫敦警察廳表示，自衝突爆發以來，「仇恨犯罪有顯著增加，尤其是反猶」。

在美國，線上、線下反猶太主義事件激增。據猶太民權反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）統計，僅10月7日以巴衝突爆發18小時內，社交平台Telegram上的反猶太主義威脅激增488%。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

