Cate Blanchett歐洲議會演說籲以巴停火　促歐盟加強保護難民

據法媒報道，當地時間11月8日，曾獲得奧斯卡最佳女主角獎項的澳洲、美國雙國籍女演員姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett，又譯凱特·布蘭切特）在歐洲議會發表講話，她譴責「戰爭和暴力造成傷亡」，呼籲以色列和巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）立即實現人道主義停火。



姬蒂白蘭芝從2016年起擔任聯合國難民署親善大使，她對歐洲議會表示，考慮到加沙地帶發生的「致命戰鬥」，停火呼籲非常緊迫。她重申聯合國難民署和其他幾個人道主義組織的立場，要求「立即實現人道主義停火，立即釋放所有被扣為人質的平民」。

「我並非來自以色列或巴勒斯坦，我不是政治家，甚至連專家都算不上，但我是目擊者。」姬蒂白蘭芝說，她對全球「戰爭、暴力和迫害造成的傷亡」表示譴責，尤其是過去幾週在以色列和加沙地帶爆發的衝突。

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姬蒂白蘭芝稱，本輪巴以衝突已經造成數千無辜民眾死亡，但這場衝突「遠非困擾世界的唯一暴力行為」，全球各地的暴力、政治動盪和鎮壓行為導致上億人流離失所，「這個數字大到難以掌握」。

姬蒂白蘭芝在講話中敦促歐盟加大對難民和收容難民的國家的支持，並確保歐盟的政策「側重於保護難民，而不是加強邊境防禦」。她還表示，聯合國難民署急需資金來履行保護和援助難民的職責，「人道主義工作需要資源，僅難民署在年底前就急需6億美元。」

法新社提到，姬蒂白蘭芝沒有指責任何一個歐盟國家。目前，意大利、匈牙利和波蘭等歐盟國家正採取反對難民的立場，前歐盟成員國英國也將打擊載有難民的船隻作為首要任務。

巴以新一輪衝突爆發後，已有多位西方演藝界人士發聲，呼籲衝突雙方立即停火。美國好萊塢著名女演員、前聯合國難民署特使安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie，又譯安吉麗娜·朱莉）1日在社交媒體上發文，譴責以色列空襲加沙是「蓄意轟炸被困民眾」和「謀殺」。

安祖蓮娜祖莉還批評稱，世界一些國家的領導人拒絕要求人道主義停火，還阻止聯合國安理會對雙方實施停火，他們也是這些罪行的同謀。

本輪巴以衝突已經造成超過12000人死亡。巴勒斯坦加沙地帶衛生部門8日發表聲明稱，衝突爆發以來，加沙地帶已有10569人死亡，其中包括4324名兒童和2823名婦女。以色列發布的數據則顯示，以方有超過1600人在衝突中死亡。

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