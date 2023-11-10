中美氣候變化加州會談 克里：達成一些非常紮實的理解和協議
撰文：許懿安 成依華
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美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）11月10日說，美國和中國已就氣候問題達成「諒解和協議」（understandings and agreements，這將有助於確保11月底在杜拜舉行的COP28會談取得進展。
克里在新加坡舉行的彭博新經濟論壇上說：「我們有過一些時刻，正如在任何談判（都可能會發生的）一樣，讓你會覺得一切都令人絕望。」他說：「我們確實達成了一些非常紮實的理解和協議，這將有助於締約方會議，也將使我們雙方能夠通過關注更多的可再生能源和其他事物，來幫助這個世界。」
克里稱兩國協議的細節將很快公布。
他說，就氣候變化造成的損失和損害達成的一項重要協議，將允許任何國家向基金捐款，以支持那些最易受氣候變化衝擊的地區。
當被問及是否預計中國會在煤炭問題上做出妥協時，克里表示：「你拭目以待吧。」
中國生態環境部9日宣布，11月8日，中美兩國氣候特使及團隊在美國加州舉行的氣候會談圓滿結束。雙方圍繞落實兩國元首峇里島會晤精神，全面、深入交換意見，就開展氣候變化雙邊合作與行動、共同推動《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會（COP28）取得成功達成積極成果。
解振華10月9日曾應邀與克里舉行視像會議。雙方圍繞《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會重點議題及《中美應對氣候危機聯合聲明》《中美關於在21世紀20年代強化氣候行動的格拉斯哥聯合宣言》確定的務實合作領域深入交換意見。