中美氣候變化加州會談　克里：達成一些非常紮實的理解和協議

美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）11月10日說，美國和中國已就氣候問題達成「諒解和協議」（understandings and agreements，這將有助於確保11月底在杜拜舉行的COP28會談取得進展。



克里在新加坡舉行的彭博新經濟論壇上說：「我們有過一些時刻，正如在任何談判（都可能會發生的）一樣，讓你會覺得一切都令人絕望。」他說：「我們確實達成了一些非常紮實的理解和協議，這將有助於締約方會議，也將使我們雙方能夠通過關注更多的可再生能源和其他事物，來幫助這個世界。」

克里稱兩國協議的細節將很快公布。

他說，就氣候變化造成的損失和損害達成的一項重要協議，將允許任何國家向基金捐款，以支持那些最易受氣候變化衝擊的地區。

當被問及是否預計中國會在煤炭問題上做出妥協時，克里表示：「你拭目以待吧。」

圖為2018年11月26日，中國氣候變化事務特使解振華在中國北京舉行的新聞發布會上發表講話。（Reuters）

中國生態環境部9日宣布，11月8日，中美兩國氣候特使及團隊在美國加州舉行的氣候會談圓滿結束。雙方圍繞落實兩國元首峇里島會晤精神，全面、深入交換意見，就開展氣候變化雙邊合作與行動、共同推動《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會（COP28）取得成功達成積極成果。

解振華10月9日曾應邀與克里舉行視像會議。雙方圍繞《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會重點議題及《中美應對氣候危機聯合聲明》《中美關於在21世紀20年代強化氣候行動的格拉斯哥聯合宣言》確定的務實合作領域深入交換意見。