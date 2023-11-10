補給船闖仁愛礁中國海警跟監　菲律賓譴責魯莽攔截

菲律賓「西菲律賓海國家特遣部隊」（NTF-WPS）11月10日發聲明稱，中國海警船隻「魯莽地騷擾、攔截和執行危險活動」，質疑中方呼籲和平對話的誠意。



俄衛網10日引述菲律賓通訊社（Philippine News Agency）稱，「西菲律賓海國家特遣部隊」10日發聲明指，中國海警船隻10日上午7時30分「魯莽地騷擾、攔截和執行危險活動」，再次試圖非法阻礙對「坐灘」軍艦的例行補給和輪換任務。菲方說，中方艦船試圖向菲律賓補給船發射水炮，以迫使後者改變航向，但未成功。

「西菲律賓海國家特遣部隊」表示，但菲方兩艘補給船均成功抵達目的地。菲方譴責中國最近對菲律賓的合法輪換和補給任務採取無端脅迫和危險行動，令菲律賓船員的生命處於危險之中。菲律賓稱，中方一貫採取非法且不負責任的行動，令人對其呼籲和平對話的誠意產生質疑。

菲律賓駐北京大使館已就此事向中國外交部提出抗議。菲律賓外交部也與中方取得聯繫，並通過海上通訊機制直接轉達抗議。菲方堅決要求中方艦船立即離開南海仁愛礁（菲律賓稱阿雲金暗沙（Ayungin Reef），又譯作「第二托馬斯淺灘」Second Thomas Shoal）附近。

中國海警局新聞發言人甘羽表示，菲2艘小型運輸船和3艘海警船10日未經中國政府允許，擅自進入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域。中國海警強調，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。菲方行徑侵犯中方領土主權，違反《南海各方行為宣言》，違背自身承諾。