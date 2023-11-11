阿巴斯：巴勒斯坦自治政府可按全面解決方案治理加沙

巴勒斯坦總統阿巴斯說，巴勒斯坦權力機構可以在治理加沙地帶方面發揮作用，條件是各方達成涵蓋約旦河西岸的全面政治解決方案。



阿巴斯星期五（11月10日）在紀念巴勒斯坦前領導人阿拉法特逝世19周年的活動上說，在獨立的巴勒斯坦國建立時，巴勒斯坦權力機構可成為廣泛的政治解決方案的組成部分。路透社引述他說：「加沙地帶是巴勒斯坦國不可分割的一部分，我們將在涵蓋約旦河西岸、東耶路撒冷與加沙在內的全面政治解決方案架構下承擔起所有責任。」

美國已表示，哈馬斯與以色列的戰爭結束後，加沙應由巴勒斯坦人治理。以色列軍隊現已深入加沙，戰鬥結束後加沙的治理將如何運作仍懸而未決。

阿巴斯認為，以色列對加沙發生的事件負有全部責任，據巴勒斯坦衛生當局稱，加沙地帶遭受了長達數週的轟炸，已造成1萬1000多人死亡。阿巴斯在講話中再次要求以色列停止對加沙地帶的「侵略」，讓加沙人民能更快地獲得醫療、糧水、電力和燃料等救援物資。

以色列是在哈馬斯武裝人員於10月7日從加沙發動襲擊之後，對加沙持續進行空中和地面襲擊，以色列星期五說，哈馬斯的襲擊造成約1200人死亡，修正它之前估計的1400人的數字。

自2014年美國斡旋的上一輪和平會談陷入僵局以來，尋求就「兩國方案」達成協議讓巴勒斯坦獨立建國的行動停滯近十年。儘管美國等國呼籲推動兩國解決方案，但未見和平進程復甦的明確迹象。

阿巴斯指出，應該召開一次國際和平會議，在國際社會支持下制定具體時間表。他呼籲巴勒斯坦人民在困難時刻保持團結，並感謝世界各國對巴勒斯坦人民正義事業的支持。

本文獲《聯合早報》授權轉載

