阿盟伊合組織峰會二合一矚目　沙特伊朗同斥以色列「加沙罪行」

阿拉伯-伊斯蘭領導人特別峰會在沙特阿拉伯利雅得開幕，與會國就以巴戰爭討論。經阿拉伯聯盟秘書處與伊斯蘭合作組織協商，決定召開此一特別峰會，取代同一天舉行的阿拉伯聯盟緊急峰會和伊斯蘭合作組織特別峰會。



伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）當地時間11日上午抵達沙特阿拉伯（又稱沙烏地阿拉伯、沙烏地）出席特別峰會。

沙特利雅得同日本來舉行阿拉伯國家聯盟（Arab League）有關以巴衝突的緊急峰會。阿盟由22個國家組成，包括敘利亞。

伊斯蘭合作組織特別峰會則由伊斯蘭合作組織（OIC）舉行。這組織包括來自伊斯蘭世界的國家，包括鄰近巴勒斯坦的埃及、約旦、黎巴嫩、土耳其和伊拉克。

這次非同尋常的聯合峰會是在該區以及其他地區一系列外交活動進行之際舉行的。 沙特10日在利雅得主辦非洲-沙特阿拉伯峰會，王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）會上呼籲結束戰爭。

敘利亞總統巴沙爾獲邀出席今屆阿拉伯聯盟峰會。（Reuters）

重返阿盟 敘國再度參會

敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）5月18日到訪沙特吉達（Jeddah），是他自敘利亞2011年發生反政府示威和內戰後，首次參加阿盟峰會。由於敘利亞政府血腥鎮壓抗議民眾，阿盟2011年11月暫停敘利亞會員國資格。

阿盟2023年5月初舉行外長特別會議時，同意恢復敘利亞的成員國資格。

多次高呼戰事有可能擴大的伊朗也出席特別峰會。萊希訪問利雅得，成為11年首度有伊朗總統訪沙。

圖為伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）2023年11月11日從伊朗德黑蘭麥赫拉巴德機場（Mehrabad Airport）乘專機前往沙特阿拉伯利雅得訪問。圖為政府為他沙特之行舉行的送別儀式。（Reuters）

猶太復國主義政權現在在加沙犯下的暴行是戰爭罪和反人類罪的明顯例子。 伊朗總統萊希

美國人在他們言論和訊息中說，他們不希望戰爭範圍擴大，但這種說法與他們的行動完全不符，因為以色列戰爭機器的燃料是美國人提供的。

沙特王儲穆罕默德同日也對加沙戰爭表示反對，呼籲哈馬斯釋放人質，以及呼籲以色列結束對加沙的圍困，容許人道救援物資進入。

他又指出，佔據加沙的以色列須就他們對巴人犯下的罪行負上責任。

卡塔爾埃米爾（Emir，意指國家領導人）塔米姆（Tamim bin Hamad Al Thani）在會上指責，國際社會未能承擔其責任。他說「國際社會視以色列為凌駕於國際法之上的情況持續多久」。

土耳其總統埃爾多安呼籲舉辦國際和平會議，為以巴衝突找出永久的解決方案。他說他們需要的不是加沙數小時的停火，而是一個永久停火。

▼以下是加沙最大的拉法醫院最新情況，可見大批病人與難民聚集在醫院內外。此外加沙方面稱，有39名使用氧氣箱的嬰兒因燃料耗盡與藥物短缺，面臨死亡風險。

+ 3

伊朗總統訪沙 復交後首次

萊希和沙特王儲穆罕默德10月12日首度通話，兩人都表示支持巴勒斯坦。伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）稱兩人討論「結束針對巴人戰爭罪行的必要性」。

伊沙都不承認以色列，儘管在以巴戰爭爆發前，沙特參與美國斡旋的有關沙以關係正常化可能性的討論。伊朗則長期為巴勒斯坦極端組織哈馬斯提供財務和軍事支援。

萊希沙特之行是伊朗總統自2012年以來首次訪問沙特。此前，時任伊朗總統艾哈邁迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）2007年和2012年兩次訪問沙特。

沙特與伊朗2016年斷絕外交關係。但在中國斡旋下，沙特與伊朗兩國代表2023年4月簽署聯合聲明，宣布正式恢復外交關係。