美國新隱形轟炸機B-21「突襲者」首飛　研發多年每架58億元｜有片

美國空軍自2022年12月公開展示新一代隱形轟炸機B-21「突襲者」（Raider）後，2023年11月10日證實這款轟炸機已開始飛行測試。網絡上也流傳它在天空飛翔的片段。



美國空軍發言人斯特凡內克（Ann Stefanek）10日證實，B-21「突襲者」已開始飛行測試，並指這是測試活動中的重要一步。

自由身攝影記者哈特曼（Matt Hartman）10日在社交網站X上發布一段影片，指是B-21轟炸機的首次飛行，旁邊還有一架戰機伴飛。

美國空軍自2015年開始發展製造B-21的計劃，把製造合約判予美國諾斯羅普-格魯曼公司（Northrop Grumman），經過多年研發，2022年底首次在加州亮相，是美國第6代軍用機，據路透社指，造價估計每架達到7.5億美元（約58億港元）。

諾斯羅普-格魯曼公司2022年12月介紹指，B-21採用新一代隱身技術，具備先進的網絡能力，開放的系統架構，將執行「最複雜的任務」，它外形與現役的B-2相似，但性能先進得多，軟件的計算性能更加強大，並採用先進的機身塗層，進一步提高隱身度。

B-21是美國軍方升級三位一體核力量計劃一部份，美國空軍計劃裝備100架，它既可配備核武器，也可執行常規轟炸任務。