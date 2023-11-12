歐美記者公開聯署譴責以色列　敦促西方媒體誠實報道以巴衝突

包括來自路透社、彭博社、《華盛頓郵報》和《衞報》等十多家歐美新聞機構的記者，在11月9日發起公開聯署信，譴責以色列殺害加沙記者的行徑，同時批評西方媒體對以巴衝突報道存在偏頗，敦促西方媒體誠實報道以色列對巴勒斯坦人的暴行。



公開信指控以色列在加沙殺害記者並譴責這一行徑，同時批評西方媒體對新一輪巴以衝突的報道存在偏頗，敦促西方媒體誠實報道以色列對巴勒斯坦人的暴行，並要求這些媒體為過去替以色列「種族清洗」所辯護的不人道報道負責。

圖為記者發表聯署網頁，網頁下有收集回來的記者簽名。（Committee to Protect Journalists）

公開信發布於非政府組織「保護記者委員會」（CPJ）的網頁上，組織總部設於美國紐約。截至11月12日的統計數據，已收集到的簽名已接近900個。除了獨立記者，還有來自路透社、彭博社、《洛杉磯時報》、《波士頓環球報》、《華盛頓郵報》、《赫芬頓郵報》、《衞報》和《獨立報》等不同媒體。

信中寫道，「以色列對加沙的毀滅性轟炸和媒體封鎖正以前所未有的方式威脅新聞採編工作」。據CPJ記錄，在過去一個月裏，在加沙已有最少40名記者遇害，另有8名記者受傷、3人失蹤、13人被捕。

信中譴責以色列的轟炸連記者的家人也不放過，在當地時間11月5日，巴勒斯坦通訊社瓦法（WAFA）記者哈西爾 （Mohammad Abu Hassir）在加沙城附近的家遭到空襲，他與42名家人葬身火海。

信中強調，過去一個月以色列封鎖外國記者入境，嚴格限制通訊，並轟炸位於加沙的媒體總部。

此外，信中還還要求西方新聞媒體應對發布過報道中的「非人道言論」負責，指責這些言論為以色列對巴勒斯坦人進行「種族清洗」辯護，特別指出美國出版物中充斥雙重標準、錯誤和謬誤。如文章長篇大論地刊登以色列官員散佈的錯誤信息，一再強調哈馬斯突襲，卻未曾向讀者提供以色列數十年來剝削巴勒斯坦人的歷史背景。

信中認為，媒體報道以色列對待巴勒斯坦人的行為時，應使用「種族隔離」「種族清洗」等詞彙，強調這些詞都是「國際人權組織明確定義的精確詞彙」。