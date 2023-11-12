美日韓防長視像會晤　確定年內制定「多年三邊演習」

美國、日本、韓國防長星期天（11月12日）進行了網上視像會晤，商定將在年內制定「多年三邊演練計劃」，並從2024年1月起，實施更高效、更具系統性的三邊聯合演習。

韓聯社報道，此次會議由韓方提議促成，旨在討論8月韓美日大衛營峰會的後續措施。

韓國國防部長官申源湜、美國防部長奧斯汀在韓國國防部出席會議，日本防長木原稔則以視像連線方式與會。三方探討了共同應對朝鮮核導威脅的方案，並就上述內容達成一致。

三國防長一致認為，三國旨在提升對朝鮮導彈探測及評估力量的導彈預警信息實時共享機制籌備工作，已進入收尾階段，並商定12月正式啟動該機制。

三國防長一致譴責朝鮮利用彈道導彈技術試射軍事偵察衛星，並與俄羅斯進行軍事武器貿易。

三國防長稱，朝鮮今年曾兩度試射所謂「航天運載器」並正試圖第三次發射，此舉公然違反聯合國安理會有關禁止一切利用彈道導彈技術進行發射活動的決議，三國將與國際社會一道堅決予以應對。

三國防長還強調，為了引導朝鮮實現完全無核化，包括中俄兩國在內，國際社會必須認真落實聯合國安理會決議。韓美日三國將緊密保持合作，力爭實現「朝鮮完全無核化」這一共同目標。

本文獲《聯合早報》授權轉載

