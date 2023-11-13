須為哈馬斯突襲以色列負責嗎？內塔尼亞胡圖開脫　重提珍珠港911

當地時間11月12日，以色列總理內塔尼亞胡在接受美媒的採訪時被問到，他本人是否會因未能阻止哈馬斯10月7日的突襲而承擔責任，內塔尼亞胡並未正面回答，而是扯上了珍珠港事件和「9・11」事件來為自己開脫。



據報道，內塔尼亞胡回應自己是否會擔責時稱，「有人在珍珠港事件後問過羅斯福這個問題嗎？有人在『9・11』事件後問過小布殊嗎？」

這兩次事件均是美國歷史上遭受到的重大外部打擊。《以色列時報》在報道時特別點出，小布殊在『9・11』事件發生前後的許多作為都受到了美國民眾的嚴厲批評，然而他仍於2004年成功連任總統。

這是「一個需要被提出的問題」，內塔尼亞胡表示，一旦戰爭結束，就有時間來應付如此「棘手」的問題。然而當務之急是「為了一個目標而去團結國家」，「只有一個目標，那就是取得（對哈馬斯的）勝利。」

以色列總理內塔尼亞胡接受美媒體採訪。（影片截圖）

同日，內塔尼亞胡在接受美國全國廣播公司（NBC）採訪時表示，以色列有可能與哈馬斯達成釋放人質的協議。但為了「避免談判受到阻礙」，內塔尼亞胡拒絕透露任何細節。

報道稱，自以色列遭受1948年建國後「最致命襲擊」以來，作為以色列總理的內塔尼亞胡遭到廣泛批評，並被質疑需對本次遇襲承擔責任。他此前還嘗試將遇襲歸咎於安全和情報部門的失誤。

10月29日內塔尼亞胡的社交媒體賬號發帖稱，自己「在任何情況、任何階段」都沒有收到有關哈馬斯行動的警告，「恰恰相反，包括軍事情報部門負責人和辛貝特（以色列國家安全局）負責人在內的所有安全官員都認為哈馬斯已被嚇倒」。

這條貼文很快招致以色列國內批評，發布9小時後，內塔尼亞胡刪文並「罕見」道歉。當時內塔尼亞胡關於本人是否應在10月7日遇襲事件中擔責的表態和目前類似。

以巴衝突：2023年11月5日，從以色列南部與加沙邊界的以色列一側拍到，以軍對加沙地帶進行襲擊時，受襲地點冒出濃煙和火焰。（Reuters）

據美媒此前報道，事實上以色列方面很早就多次接收到埃及發出的警告，其中還包括向內塔尼亞胡直接發出的警告，但以方低估了哈馬斯的威脅。

一名埃及匿名情報官員稱，突襲發生10天前，埃及情報局局長將軍甚至曾親自致電內塔尼亞胡，告知其哈馬斯可能會採取一些「不尋常的、可怕的行動」。但內塔尼亞胡對這一警告漠不關心。

另據美國政治新聞網Politico於11月1日報道，一名匿名的現任官員證實，如今拜登政府成員幾乎一致認為內塔尼亞胡在任總理的日子屈指可數。根據白宮內部預測，內塔尼亞胡還將在任幾個月，或者將在以色列結束軍事行動早期階段後下台。這名官員還稱：「以色列社會勢必會對所發生的事情進行清算。最終，責任落在了總理（內塔尼亞胡）那裏。」

以巴戰爭：圖為以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）10月24日出席記者會。（Reuters）

以色列《晚禱報》10月20日公布的民調結果顯示，有高達80%的以色列受訪者表示內塔尼亞胡必須為10月7日的失敗承擔公共責任，僅有8%的受訪者持相反看法。英媒此前提到，內塔尼亞胡長子亞伊爾因未響應徵召，「仍在美國享受生活」，引發一些志願回國參軍的以色列士兵的不滿。

《以色列時報》還提到，10月7日襲擊發生後，原本支離破碎的以色列政局變得相對溫和，但隨着戰爭持續以及人質遲遲沒有得到釋放，愈來愈多反對派和前安全官員公開要求內塔尼亞胡引咎辭職。

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