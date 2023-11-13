日本拆解華為Mate 60 Pro　中國製零件佔比這個水平「夠震撼」

日媒拆解華為的手機Mate 60 Pro發現，這款8月發布的新智能手機就成本而言，中國製的比例達到47%，較3年前的Mate 40 Pro高出18%，意味自美國加強管制對中國出口先進設備以來，中國國產技術正急速發展。



《日本經濟新聞》聯同Fomalhaut Techno Solutions研究公司拆解華為Mate 60 Pro，研究內部結構和製造。Fomalhaut估計Mate 60 Pro零件總成本為422美元，中國製的比例為47%。

報道指中國製的比例增加，主要是因為Mate 60 Pro最昂貴的零件，有機發光二極體（OLED）顯示器的供應商由韓國LG Display轉為中國京東方科技集團提供。

舊款的Mate 40 Pro使用的5納米晶片由華為子公司海思半導體設計、台積電生產，Mate 60 Pro則採用由海思設計、中芯生產的7納米晶片。除此外，觸控面板零件亦由美國新思科技（Synaptics）改用中國製零件。

拆解結果顯示，美國自2019年加強管制對中國出口先進設備和軟體以來，中國國產技術上大有進步。

中芯的半導體微影製程採用不受美國出口管制限制的舊式設備，Fomalhaut指出，技術上藉由多次重覆曝光，調整基板的位置，即使使用舊式設備，仍能在矽晶圓上形成和7納米產品相等的電路。Fomalhaut評價，中國自身技術落後七年，但他們在五年內便迎頭趕上。

美國蘋果公司（Apple）的iPhones在2018年首次使用7納米的晶片。

另外日經報道，Mate 60 Pro日本製零組件的比率只有1%，遠低於Mate 40 Pro的19%。華為將手機鏡頭圖像感測元件的供應商，由Sony換成三星。韓國製零件比率增加5個百分點，達到36%。