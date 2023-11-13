中韓就舉行領導人雙邊會談進行協商

中國和韓國正就兩國領導人在出席亞太經濟合作組織（APEC）峰會之際進行雙邊會談展開對話協調。



韓聯社報道，北京外交消息人士11月13日向媒體表示，中韓兩國正就具體日程、議題進行討論。若中韓領導人會議得以順利，則有望推動韓中關係取得新的進展。

韓國總統尹錫悅和中國國家主席習近平2022年11月15日在峇里島（Bali）舉行二十國集團（G20）峰會期間首次舉行會談。有意見指出，這距上次會談已過去一年左右，雙方應通過多邊外交舞台延續對話趨勢。

有觀測認為，此次會談若成行，預計習近平訪韓以及2024年初舉行的中日韓領導人會議等高層交流的相關討論也將獲得新動力。

這位消息人士還表示，從目前的情況來看，中日韓外長會有望於11月26日左右在釜山舉行。屆時，韓國外交部長朴振和中國外交部長王毅，以及日本外務大臣上川陽子將就地區局勢和人員來往，以及時隔4年重啟的中日韓峰會等事宜交換意見。

韓國駐華大使鄭在浩11月6日表示，3國正協調月底開外長會事宜。3國已就方便的時候盡早舉行領導人會議形成共識，預計3國外長將就峰會的具體日程和議題進行討論。

本文獲《聯合早報》授權轉載

