習近平晤拜登美媒指選址Filoli　美麗莊園背後有段故｜新聞教室

美國之音引述知情人士報道，美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平11月15日會在具有歷史意義的Filoli Estate（暫譯：費羅麗莊園）會晤。費羅麗莊園建於1915年至1917年間，是美國20世紀80年代著名肥皂劇《Dynasty》取景的地方。



費羅麗莊園擁有一座具有喬治亞復興風格的豪宅、具有英國文藝復興時期風格的花園、佔地2.8公頃的果園和1.6公里長的小徑。它位於加州伍德賽德（Woodside），位於三藩市以南約30分鐘車程的地方。

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它的故事要從1915年說起。加州礦產大亨伯恩二世（William Bowers Bourn II）1915年買下三藩市附近的這片土地後，聘請他的朋友、著名建築師波克（Willis Polk）來設計Filoli莊園。這時的莊園有房子、花園和宴會廳等。

美國之音引述知情人士報道，美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平11月15日會在具有歷史意義的Filoli Estate（暫譯：費羅麗莊園）會晤。費羅麗莊園建於1915年至1917年間，是美國20世紀80年代著名肥皂劇《Dynasty》取景的地方。（Filoli網站）

伯恩夫婦1936年逝世後，羅斯（William P. Roth）和他的妻子、船運大亨勒琳（Lurline Matson Roth）買下Filoli莊園，增添了更多植物以及包括游泳池在內設施。

勒琳1975年把Filoli莊園捐贈給國家歷史文物信託基金會（暫譯：National Trust for Historic Preservation），宣稱它「太美麗了」，不應只屬於私人所有。

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