朝俄軍事合作增？朝鮮公布測試導彈新固體燃料引擎　俄部長訪平壤

朝中社11月15日稱，朝鮮已分別於11月11日和14日測試用於中程彈道導彈（IRBM）的新型高推力固體燃料引擎（high-thrust solid-fuel motor）。



朝中社稱：「這次測試為可靠地加速新型中程彈道導彈系統的開發提供可靠的保證。」

朝鮮導彈：朝中社2023年11月15日發布的這張照片顯示，朝鮮正在測試用於中程彈道導彈的新型固體燃料引擎。（Reuters）

朝中社同日稱，俄羅斯自然資源部部長科茲洛夫（Alexander Kozlov）率團訪問朝鮮。他在14日抵達平壤。

據朝中社報道，科茲洛夫在記者會上表示，俄羅斯希望根據俄羅斯總統普京和朝鮮領導人金正恩9月在俄羅斯遠東地區會晤時達成的協議，與朝鮮發展「實質合作」。

報道稱，科茲洛夫還感謝朝鮮在區域和國際問題上向俄羅斯提供「全力支持」。

朝中社稱，俄羅斯和朝鮮正在就經濟、科學和技術進行會談，但沒提供更多詳情。

朝鮮導彈：朝中社2023年11月15日發布的這張照片顯示，朝鮮正在測試用於中遠程彈道導彈的新型固體燃料引擎。（Reuters）

科茲洛夫抵朝時，美國防部長奧斯汀在韓國首爾訪問，稱擔心中國和俄羅斯通過幫助朝鮮逃避聯合國制裁，協助朝鮮擴大軍事能力。

美國指責朝鮮向俄羅斯提供軍備，讓其用於其與烏克蘭的戰爭，並指責莫斯科向朝鮮提供軍事技術支援。

朝俄否認有任何軍火交易，儘管兩國領導人在9月舉行的峰會上承諾有更緊密的軍事合作。