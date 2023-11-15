杜魯多對以色列發出「最尖鋭批評」：須停止殺害婦女兒童和嬰兒

據路透社報道，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）當地時間11月14日敦促以色列保持「最大限度克制」，必須停止在被圍困的加沙地帶「殺害婦女、兒童和嬰兒」的行為。報道稱，這是杜魯多自巴以新一輪衝突爆發以來對以色列最尖鋭的批評。



杜魯多在不列顛哥倫比亞省舉行的一次新聞發布會上說，「我敦促以色列政府保持最大限度的克制。全世界都在電視和社交媒體上看着這一切——我們聽到了醫生、家屬、倖存者和失去父母的孩子們所說的話。」

「全世界都在目睹這種對婦女、兒童和嬰兒的殺戮。」他補充道，「這種行為必須停止。」

杜魯多繼續說：「加沙正在上演的人類悲劇令人心碎，尤其是我們在希法醫院及其周圍看到的苦難。我已經明確表示，不能讓所有巴勒斯坦平民的持續苦難淪為正義的代價。」

「哪怕戰爭也是有規則的，所有無辜生命的價值都是平等的，無論是以色列還是巴勒斯坦。」他說。

另一方面，杜魯多也向哈馬斯喊話，稱其必須釋放所有人質，停止「拿巴勒斯坦人當人盾」。

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，以色列總理內塔尼亞胡當地時間15日反駁了杜魯多上述言論。

他在社交媒體X上發文稱，應該對可怕事件負責的是哈馬斯，而不是以色列。

「故意針對平民的不是以色列，而是哈馬斯斬首、焚燒和屠殺平民，這是自大屠殺以來猶太人遇到的最嚴重的恐怖事件。」內塔尼亞胡堅稱，以色列正盡一切可能避免讓平民受到傷害。他指責哈馬斯拿平民當人盾，稱「文明力量必須支持以色列擊敗哈馬斯的野蠻行徑」。

路透社稱，自10月7日新一輪巴以衝突爆發以來，加拿大一直認為以色列有權自衛。但與美國和其他盟國一樣，加拿大近期對加沙不斷上升的死亡人數表達了越來越多的關切。上周，杜魯多呼籲以色列實施人道主義臨時停火，以便釋放所有人質並提供足夠的援助來滿足加沙平民需求。

儘管面臨着國際社會越來越大的壓力，以色列並未停止對加沙地帶醫療機構的軍事行動。據CNN和半島電視台報道，當地時間11月15日凌晨，以軍又對加沙地帶最大醫院希法醫院發動突襲，並使用擴音器喊話年輕人「出來舉手投降」。

半島電視台稍早前援引希法醫院工作人員的話稱，由於燃料已經耗盡、停屍房沒電、醫院到處都是屍體……他們不得不挖出一處「亂葬坑」，集體埋葬了179名醫院內的死者。

截至目前，本輪衝突已造成巴以雙方超12600人死亡。

當地時間11月14日晚，巴勒斯坦通訊社援引巴衛生部消息稱，自本輪巴以衝突爆發以來，巴勒斯坦加沙地帶和約旦河西岸死亡人數已升至11451人，受傷人數約為31700人。其中，加沙地帶死亡人數升至11255人，包括4630名兒童。巴衛生部還表示，由於加沙北部的醫院服務停止和通信失聯，導致衛生部門在統計和更新傷亡數據方面面臨着挑戰。以色列政府方面數據顯示，以方約有1200人死亡。

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