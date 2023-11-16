聯合國安理會首次就以巴衝突通過協議　要求加沙人道暫停

聯合國安理會11月15日就以色列及巴勒斯坦局勢通過一項決議，呼籲在整個加沙地帶緊急實施有足夠日數的長時間「人道主義暫停」（humanitarian pause），以便提供基本物品和服務，開展緊急救援和恢復工作。



中新網16日報道，這是10月7日新一輪以巴衝突爆發以來安理會首次通過決議，亦是2016年底以來安理會就以巴問題通過的第一項決議。

當天會議由安理會本月輪值主席中國常駐聯合國代表張軍主持，決議草案由馬耳他提出。表決結果顯示，中國等12個國家投了贊成票，美國、英國和俄羅斯投了棄權票。決議獲得通過。

決議對加沙地帶人道局勢及其對平民、特別是兒童的嚴重影響深表關切，呼籲在整個加沙地帶緊急實施有足夠天數的長時間人道主義暫停，以便提供基本物品和服務，開展緊急救援和恢復工作，包括在受損和被毀建築物中搜尋失蹤兒童，為傷病兒童安排醫療後送。

決議還反對強迫流離失所，強調保護所有醫務和人道工作人員、人道主義場所和重要基礎設施，並呼籲立即無條件釋放被扣押的所有人質。

張軍在表決後表示，中國始終支持一切旨在推動停火止戰、恢復和平的努力，歡迎任何有利於保護平民、緩解人道危機的倡議，又指安理會本應在更早時候通過一項更加全面有力的決議，因為眾所周知的原因，目前這項決議只能基於最低限度共識邁出第一步，儘管如此，決議依然具有積極意義，開啟了推動停火的初始步驟，是拯救生命的底線要求，有助於避免更大人道危機和災難。