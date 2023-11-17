同意特赦加泰羅尼亞獨派分子後　西班牙首相桑切斯成功連任

西班牙國會周四（16日）舉行投票，工人社會黨領袖佩德羅．桑切斯（Pedro Sánchez）成功連任西班牙首相。



在國會當天舉行的投票中，桑切斯以179票贊成、171票反對的表決結果，獲得當選首相所需的過半數贊成票。投贊成票的包括左翼政黨工人社會黨、蘇馬爾黨和一些地方性政黨，人民黨等右翼黨派投了反對票。

桑切斯上週與2個主張加泰羅尼亞地區獨立的政黨達成特赦協議，同意特赦因推動「加泰獨立」而被起訴的幾百人，當中包括已流亡比利時的加泰自治區前主席普伊格德蒙特（Carles Puigdemont）。

不過特赦協議備受質疑。上月初，5萬民眾走上巴塞隆納街頭抗議，參與者批評「特赦將使政治凌駕於民主和法治之上，削弱司法系統。」人民黨則指責桑切斯此舉唯一目的的是繼續把控權力。桑切斯則辯稱特赦協議有助國家翻開新篇，「是一項和解政策。」

在今年7月舉行的西班牙國會選舉中，桑切斯領導的工人社會黨贏得議會350個議席中的121席，僅次於費霍（Alberto Núñez Feijóo）領導的人民黨的137席，成為國會第二大黨。

此前，費霍被西班牙國王費利佩六世提名為首相候選人，但在9月的兩輪國會投票中敗北，無法出任首相。費利佩六世及後提名桑切斯為首相候選人。