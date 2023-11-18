被稱為中國的老朋友　日創價學會名譽會長池田大作逝世享耆壽95歲

日本創價學會（Soka Gakkai International，SGI）名譽會長池田大作11月15日因衰老在東京都新宿區逝世，享耆壽95歲。他創建公明黨，在影響力深入日本政界。創價學會稱其家人等舉行「家族葬禮」。之後將舉行告別儀式。



池田1928年1月2日生於東京，1947年加入創價學會。1960年5月就任創價學會第三任會長。創價學會成立於1930年，是佛教系新興宗教代表性教團之一。二戰期間曾被日本政府取締，戰後規模迅速擴大。1964年，以創價學會為母體成立了公明黨，目前是日本聯合執政黨。

在池田的帶領下，創價學會常年積極推動中日關係發展。中方多次評價：創價學會秉持和平反戰精神，為增進中日人民的理解和友誼做出了長期努力。

1968年9月8日，池田在一萬數千名學生面前倡議日中邦交正常化，主張日本要正式承認中國政府的存在，恢復中國在聯合國的合法席位，讓其擁有參與國際討論的一席之地，廣泛地推進日中經濟、文化交流等。為此，池田也遭受了種種打擊。

1972年9月，中日實現邦交正常化。1974年5月，池田率團首次訪華，此後幾十年間多次率團訪華。

1974年12月第二次訪華時，池田一行得到了時任國務院副總理鄧小平的接見。因病住院的周恩來總理也不顧醫療小組的反對，在北京三〇五醫院接見了他及創價學會第二次訪華團全體成員。池田事後回憶：周總理在展望未來時說道：「20世紀的最後25年，對世界是最重要的時期。中日要彼此站在平等的立場，互相合作，共同努力。」 周總理還以充滿氣魄的聲音明確地說：「希望能早日締結《中日和平友好條約》。」

1974年12月，周恩來接見池田大作（圖片來源：創價學會網站）

同周總理會談後的翌年即1975年，由於當時日本尚無開放中國學生留學的大學，池田親自作保證人，使新中國首批的6名公費留學生，得以順利前往他創辦的創價大學求學。創價大學是日本最早接納中國公費留學生的學校，之後亦陸續接受中國來的公費以及私費的留學生至今。

1975年4月，池田第三次訪華，與鄧小平熱情擁抱（圖片來源：創價學會網站）

2018年9月，中國人民對外友好協會授予他「中日友好貢獻獎」。中國人民對外友好協會會長李小林在致辭中表示，池田大作先生是中國人民的老朋友、好朋友，長期以來，領導創價學會和公明黨堅定致力於中日友好，為中日關係恢復、改善和發展做出了重要貢獻。特別是早在1968年，池田大作先生提出中日邦交正常化倡議，表現出超凡的勇氣和遠見卓識，這一功績彪炳中日關係史冊。李小林強調，正是由於池田大作先生的領導和推動，創價學會在文化、教育等領域，大力開展對華交流活動，為增進兩國人民相互了解和友好感情做出了不懈努力，成為維護和推動中日友好的一支重要力量。

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