以軍下令加沙希法醫院1小時全疏散？法媒睹難民逃走　以色列否認

法媒記者在現場看到，數百人徒步撤離加沙地帶最大的醫院希法醫院（al-Shifa Hospital），此前醫院院長說，以色列軍隊下令清空醫院。



一名法媒記者在現場報道，以色列軍隊星期六（11月18日）通過擴音器下令人們「在接下來的一個小時內」撤離希法醫院藏身處。新華社也引述巴勒斯坦電視台的報道說，以軍要求希法醫院內人員在一個小時之內撤出。

哈馬斯管理的加沙衞生部發聲明說，該設施內仍有120名傷者以及數目不詳的早產兒，並補充說正在與紅十字會就這些嬰兒的情況進行聯繫。官員們說，一些醫護人員留下來照顧那些無法轉移的人。

一隊隊傷病者（其中一些是截肢者）、流離失所者、醫生和護士，徒步向海濱方向走去。

醫院院長薩勒米耶（Mohammed Abu Salmiya）告訴法媒，以色列軍隊指示他確保「病人、傷者、流離失所者和醫務人員疏散，並要求他們步行前往海濱」。

以色列軍隊否認下令院內人員撤離。以軍聲明稱，軍隊「同意希法醫院院長的請求，讓更多希望撤離的院內人員離開」。

11月12日希法醫院建築群的一處，圖中可見到醫院逃避轟炸的民眾所架起的帳篷。（Reuters）

聯合國估計，在以色列軍隊星期三（15日）攻進醫院之前，有2300名患者、工作人員和流離失所的巴勒斯坦人在希法醫院內避難。

以色列指責哈馬斯從龐大的醫療中心下的藏身處發動襲擊，統治加沙並擁有武裝派別的巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）則否認使用醫院作為戰鬥人員的基地。哈馬斯反指以軍在醫院內放置武器，栽贓嫁禍。以色列軍隊還在搜查建築物，尋找支持其說法的證據。

哈馬斯衛生官員指出，加沙北部激烈的戰鬥造成燃料短缺，導致醫院停電，數十名患者死亡。

加沙地帶衞生部門發言人阿什拉夫（Ashraf Al-Qudra）稱發表聲明說，希法醫院目前處於「災難般的」人道主義狀況，醫院內人員無法得到食物和飲用水供應。

2023年11月13日，加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis ）遭以軍炮擊，傷者被送往納賽爾醫院（Nasser hospital）。（Reuters）

另據巴勒斯坦通訊社18日報道，以色列軍隊當天凌晨對加沙地帶南部汗尤尼斯市（Khan Younis）多處建築發動空襲，造成至少26人死亡，另有至少23名傷者送醫救治，其中多人傷勢嚴重。

哈馬斯新聞處17日發表聲明說，以色列軍隊對加沙地帶的襲擊已造成1.2萬多人死亡、3萬餘人受傷。

本文獲《聯合早報》授權轉載

