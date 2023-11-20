美國前總統卡特妻子羅薩琳逝世　享年96歲

撰文：蕭通
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美國前總統卡特（Jimmy Carter）的妻子羅薩琳（Rosalynn Carter）11月19日逝世，享年96歲。由卡特夫婦成立的非營利組織卡特中心（Carter Center）發聲明稱，羅薩琳在家人陪伴下安詳離世。卡特夫婦結婚超過77年，是美國總統史上結婚時間最長的第一夫婦。

今年5月，家人公布羅薩琳患有失智症。而卡特中心日前表示，羅薩琳已在佐治亞州普萊恩斯（Plains）的家中，與99歲的卡特一同接受臨終服務。卡特是自今年2月起，在家中接受臨終療護。

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卡特夫婦結婚超過77年，是美國總統史上結婚時間最長的第一夫婦。兩人1946年結婚，卡特當時21歲、羅薩琳18歲，他們共有4名子女。卡特目前是美國歷來長壽的總統，他2015年受訪時曾經稱，他人生中最好事情是娶到羅薩琳，形容是他人生頂峰。

積極推動關注精神病人　盼患者不再受歧視

羅薩琳被視為卡特最重要支持者，在卡特1976年當選總統前，她被視為謙虛、安靜，但後來她發展成為一位演說家及活動家。在出任第一夫人期間，她積極推動關注精神病患者的工作，曾被派往拉丁美洲執行官方任務，也曾為婦女爭取平等待遇。

卡特尋求連任總統期間，發生了伊朗人質危機。羅莎琳曾為丈夫展開為期44天的巡迴演講，涉足34個州的112個城市。她被指是卡特贏得民主黨內初選的關鍵，儘管他最後在大選中敗於列根（Ronald Reagan）。

離開白宮後，卡特夫婦1982年在亞特蘭大創立卡特中心。羅薩琳繼續推動關注心理健康、幼兒免疫、人權、解決衝突等工作。她1998年推出新書時曾稱，渴望有一天精神疾病患者不再受到歧視。

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