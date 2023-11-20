日本北海道附近海域5.9級地震

撰文：蕭通
出版：更新：

日本北海道附近海域，今日（20日）清晨發生地震。 中國地震台網測定，上午5時01分，日本北海道附近海域發生5.9級地震，震源深度80公里。暫時未見傷亡報告。

日本
北海道
地震