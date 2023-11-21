特朗普：倘重掌白宮第一天即扼殺「印太經濟框架」

據路透社11月19日報道，美國前總統特朗普（Donald Trump）18日在艾奧瓦州發表講話時說，他反對拜登政府正在與另外13個國家談判的地區貿易協議「印太經濟框架」（IPEF），並且誓言一旦自己勝選，會在重掌白宮的第一天將其廢除。



特朗普於2017年1月入主白宮後，退出了美國與多個亞太國家達成的「跨太平洋夥伴關係協定」（TPP）。拜登繼任後開始推動IPEF談判。在18日的講話中，特朗普將IPEF稱作「TPP二號」，他認為這份協議將掏空美國製造業並造成美國人失業，他將在上任後立即「廢除」他所稱的「TPP二號」。

「拜登的『TPP二號』計劃將在下一屆政府上台的第一天就宣告死亡。」特朗普說，「這比第一個（TPP）更糟糕，堪稱用另一個旨在推動向亞洲外包的大規模全球主義怪物來摧毀農民和製造商。」

IPEF由拜登政府主導，於2022年5月正式成立，共有14個成員國，包括美國、韓國、日本、澳大利亞、印度、泰國、馬來西亞、印尼、越南、菲律賓、新加坡、汶萊、新西蘭和斐濟。

印太經濟框架IPEF：日本首相岸田文雄、美國總統拜登及韓國總統尹錫悅等2023年11月16日在美國加州三藩市出席印太經濟框架（IPEF）領導人活動。(REUTERS/Kevin Lamarque）

路透社分析，拜登政府原本希望在上週於三藩市召開的亞太經濟合作組織（APEC）會議之前，及時完成IPEF貿易倡議的關鍵章節談判，但各國並沒有達成任何實質性協議。貿易專家和商業團體認為，雖然白宮誓言繼續就這項雄心勃勃的協議進行磋商，不過考慮到選舉年的壓力以及其中的一些嚴格要求遭到部分國家抵制，各方達成協議的可能性渺茫。美國副貿易代表稱，成員國2024年將重新調整貿易談判，同時承認美國2024年總統大選會令談判更加複雜。

值得一提的是，美國貿易代表戴琪2022年曾公開宣稱IPEF將「有效反制」中國不斷增長的影響力。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）談及IPEF時也曾稱，美國希望恢復在該地區的經濟領導地位，「為印度洋-太平洋國家提供一種替代中國的選擇」。此番表態又一次暴露IPEF的排他性、封閉性、對抗性等特點。

韓聯社9月報道指出，對美國而言，IPEF的目標是在亞洲建立一個「可信賴的合作夥伴」網絡，以減少對中國的依賴，然而美國智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）發佈的一份報告顯示，包括韓國在內的大多數IPEF成員國在近十多年間對華貿易依存度逐漸提升，美國試圖疏遠中國的做法預計將更難奏效。

圖為2023年10月25日，美國前總統特朗普（Donald Trump）出席在美國紐約州最高法院舉行的特朗普集團民事欺詐案庭審。（Dave Sanders/Pool via REUTERS）

針對IPEF相關問題，中國外交部發言人毛寧在5月26日主持例行記者會時表示，亞太經濟的成功受益於開放合作、互利共贏。無論什麼名目的區域合作框架，都應該保持開放包容，而不是歧視排他，搞保護主義。

「全球產業鏈供應鏈的形成和發展，是市場規律和企業選擇共同作用的結果。美國為限制中國發展、維護自身霸權，將經貿問題政治化，脅迫誘拉一些國家限制對華出口，嚴重衝擊全球半導體產供鏈穩定，中方對此堅決反對。」毛寧指出，各方應共同反對美國的經濟脅迫和霸凌行徑，共同維護多邊貿易體制，共同確保全球產供鏈穩定暢通。

2023年10月18日，美國前總統特朗普（Donald Trump）在美國紐約曼哈頓法院出席民事詐欺案庭審後離開法庭並發表講話。（Reuters）

另一方面，因「國會山叛亂」、「封口費」事件官司纏身的特朗普能否順利參選引發關注。去年11月，特朗普正式提交文件加入2024年總統競選，這是他第三次發起美國總統競選活動。

當地時間11月14日，美國密歇根一名州法官駁回了取消特朗普在該州參加2024年總統初選資格的努力，裁定特朗普將繼續留在該州共和黨初選選舉中。《紐約時報》稱，這項裁決標誌着，特朗普在全美範圍內再次競選總統資格的鬥爭中，取得了初步勝利。

日本首相岸田文雄、澳洲總理阿爾巴尼斯、美國總統拜登、泰國首相賽塔、汶萊蘇丹哈桑納爾、印尼總統佐科維多多、韓國總統尹錫悅、印度商務部長戈亞爾、新西蘭貿易部長奧康納、新加坡總理李顯龍、馬來西亞首相安華、菲律賓總統小馬可斯、越南總統武文賞、斐濟總理蘭布卡2023年11月16日在美出席印太經濟框架領導人活動。路透社

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