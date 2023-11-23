往返美國加拿大彩虹橋爆炸　美媒：2死1傷

連接美國與加拿大的尼亞加拉瀑布國際彩虹橋（Niagara Falls International Rainbow Bridge，簡稱：彩虹橋）11月22日發生疑似爆炸事件，當時發出巨響，接着有一輛車着火並冒煙。警方隨後到達現場並封鎖交通。



0628：紐約州長霍楚爾（Kathy Hochul）表示，事件中沒有恐怖襲擊的迹象。

0615：加拿大表示，除彩虹橋外，其餘3座橋已重新開放。

0530：路透社引述了解初步調查的消息人士報道，司機和車內乘客在事件中喪生，這次汽車爆炸事件排除炸彈襲擊的可能，但尚未排除恐怖主義事件可能，事件情況尚未確定。

0330：霍士新聞引述消息稱，車內有爆炸物，車上的2人死亡，另有1名巡邏人員受傷。

報道指，消息人士稱，這是一宗恐怖襲擊未遂事件，這部車輛從美國開往加拿大，試圖朝着邊境口岸行駛。

0300：當地新聞網站Niagara Gazette引述2名目擊者指，事發於上午11時20分左右，當時兩人身處涉事現場附近，他們聽到一聲聽起來像是爆炸聲的聲音後，看到一團煙霧從檢查站附近升起，不久後警察到達現場。

報道引述來自烏克蘭的遊客維塔利（Ivan Vitalii）說，他和一個朋友在尼亞加拉街400號的7-Eleven便利店看到一輛汽車從停車場開出朝彩虹橋行駛，當他和他的朋友走到了橋區，他們看到這輛車停在了橋入口附近並着火。

網上流傳的現場影片可見，事發地點濃煙直捲半空，紐約消防局也發相片指，由於可能發生車輛爆炸事件（VBIED），加拿大與美國邊境在尼亞加拉瀑布彩虹橋處關閉。

英國《鏡報》亦引述紐約消防局還稱，包括和平橋在內所有往返美國和加拿大的4條橋都已關閉。

美國聯邦調查局（FBI）表示正就事件展開調查。