美國外交關係協會主席：亞太國家希望美國參與區域事務

美國外交關係協會主席弗羅曼（Mike Froman）稱，亞洲太平洋國家希望美國參與亞太區域的經濟和軍事事務，以抗衡日益強硬的中國。



新上任的弗羅曼11月20日接受彭博電視台訪問時說，隨着俄羅斯入侵烏克蘭、中美陷入經濟和軍事競爭、以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）爆發戰爭，以及疫情和氣候變化等構成全球挑戰，世界又重新回到大國政治。考慮到這些挑戰，如今有更多亞太國家希望美國積極參與這個地區的事務。

他說：「他們希望我們在軍事和安全，以及政治和經濟層面上參與進來。這是世界上最具經濟活力的地區，他們迫切希望美國參與其中，且不僅僅是作為一個軍事大國，同時也是作為一個經濟大國。」

弗羅曼曾在美國前總統奧巴馬（Barack Obama）執政時期擔任美國貿易代表，負責《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）的談判。2016年，繼任者特朗普（Donald Trump）宣布美國退出這協議。

針對美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平上週在亞太經濟合作組織（APEC）會議期間會晤，弗羅曼認為，在穩定兩國關係方面，此次習拜會是「成功」的。

他指出，此次會談就兩軍衝突管理、打擊芬太尼產銷和應對氣候變化取得進展，中國也表現出希望國際環境減少動盪的意願，這些都是令人鼓舞的迹象。

本文獲《聯合早報》授權轉載

