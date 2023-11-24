愛爾蘭都柏林持刀傷人案　觸發反移民示威與警爆衝突

愛爾蘭都柏林（Dublin）市中心11月23日發生持刀傷人案，5人受傷，包括3名兒童。當中的50多歲男傷者，其後被確認為疑犯。警方指是「獨立」事件、不涉恐怖活動，但未公布動機。當局沒有透露疑犯的身份，但反移民組織指疑犯或是阿爾及利亞人。事件引起反移民人士激憤，約傍晚起湧上市中心示威，與警方爆發衝突。



於當地下午約5時起，陸續有示威者在街上聚集，他們高喊反移民口號，部份人向警方投擲雜物。現場有人投擲煙花，有警車、巴士及其他汽車被縱火，多名警員受傷。民眾又砸碎商店窗戶，並燃放煙火。有示威者遷怒於現場記者，指媒體沒有報道真相。

當局派出身穿防暴裝備的警員到場，使用盾牌和警棍驅散群眾。當局亦已暫停都柏林部份地區的巴士和電車服務，並呼籲民眾保持冷靜。

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政府呼籲勿聽信網上謠言

愛爾蘭政府譴責暴力。司法部長Helen McEntee表示，不會容忍有人利用傷人案來製造嚴重的破壞。愛爾蘭警察總長Drew Harris呼籲，民眾不要聽信社交媒體上流傳的錯誤訊息和謠言，案件仍在調查，許多傳言內容仍未查清楚，當中疑涉惡意傳播。

小學附近犯案3童受傷

傷人案發生在下午約1時半， 於中心帕內爾廣場（Parnell Square）一間小學附近，一名男子持刀襲擊步出學校的人。傷者包括3名介乎5至6歲的小童，其中一名5歲女童及一名30歲女子重傷。警方隨後證實，正在醫院接受治療的50多歲男傷者，已確定為疑犯。