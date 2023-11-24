後勤軍官嫌北約法規過剩：消耗戰就是後勤戰　倡設「軍事神根區」

北約軍官警告各成員國，程序上的繁文縟節會阻礙部隊在歐洲各地的調動，一旦與俄羅斯爆發衝突，這一問題可能會造成重大延誤。



路透社報道，北約負責後勤工作的聯合支持和保障指揮部（JSEC）指揮官索爾弗蘭克（Alexander Sollfrank）11月23日的訪談中表示：「我們的時間不多了。在和平時期沒有完成的工作，在發生危機或戰爭時也無法準備就緒。」

JSEC設在德國南部城鎮烏爾姆（Ulm），2021年開始運作，任務是協調部隊和坦克在整個歐洲大陸的快速移動，並負責後勤準備工作，譬如在北約東翼儲存彈藥。

圖為6月16日，在波蘭舉行北約部隊演習。（Reuters）

報道稱，2014年俄羅斯入侵烏克蘭後，北約評估認為，經過冷戰後數十年的緩和，北約需要再次為隨時可能爆發的歐洲戰爭做好準備。不過自冷戰以來，快速部署一個師規模的部隊（約兩萬人）並準備好彈藥、燃料、部件和補給的任務，變得更加棘手。

報道稱，過去北約和華約（Warswa Pact）部隊主要在德國對峙，而自那時起，北約向東擴展約1000公里，北約東翼總長度倍增至約4000公里。索爾弗蘭指出，廣闊的空間以及並非所有部隊都駐紮在前線，都意味着北約必須迅速將部隊從基地調往東翼的正確位置，北約需要為這一過程做好準備。

「在烏克蘭戰爭的高峰時期，俄羅斯每天發射五萬枚炮彈。這些炮彈必須部署到榴彈炮上。因此必須建立彈藥、燃料、備件和補給倉庫。」

北約的一個現實情況是，北約部隊必須遵守各項國家規定，包括彈藥運輸前必須提前通知。北約軍事委員會主席鮑爾（Rob Bauer）說，北約「法規過剩」:「事實證明，俄羅斯對烏克蘭的戰爭是一場消耗戰，而消耗戰就是後勤戰。」

JSEC指揮官索爾弗蘭克表示，他希望看到一個「軍事神根區」（military Schengen），即一個類似於允許歐盟內大部分地區自由行動的軍事通行區。他警告稱，北約決不能讓克里姆林宮產生誤判，讓莫斯科覺得自己會由於北約沒有做好準備而有機會獲勝。「我們必須走在前面,必須在第五條被援引之前就做好準備。」

「第五條」指的是《北大西洋公約第五條》。該條款規定，一旦確認北約任一成員國受到攻擊，則視為全體成員受到攻擊，其他成員須作出即時反應。該條款一般被解讀為各成員國部隊自動參戰，無需各國政府授權，是一種「集體自衛權」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

