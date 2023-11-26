以巴衝突｜哈馬斯釋放的是人質　以色列釋放的是誰？

以巴達成的停火協議中，重點之一是交換囚犯人質。哈馬斯釋放的，是在10月突襲以色列時擄走的人質，當中包括以色列及一些外國人。以色列釋放的，是在佔領區中拘捕的巴勒斯坦人，當中包括男女老幼。



11月25日，在以色列控制的約旦河西岸貝圖尼亞（Beitunia）檢查站附近，聚集了上千人。很多人高舉着巴勒斯坦的旗幟，圍着小營火，他們正等待從檢查站另一邊駛來，載着39名被以色列扣押的巴勒斯坦人囚車。

在約旦河西岸，巴人向警衛投擲石頭宣泄不滿，抗議示威是日常事。以色列以暴力襲擊及謀殺等的罪行拘留當地巴人，以暴力襲擊到謀殺起訴他們，西岸四分之一的人口曾在以色列監獄中度過。不論男女老幼，被捕彷彿是當地居民都會經歷的事。

圖為11月26日，約旦河西岸拉馬拉，人們高舉巴勒斯坦旗幟，歡迎從監獄獲釋的巴人。（Reuters）

根據巴勒斯坦囚犯團體（Palestinian Prisoners' Club）的說法，自10月7日以巴爆發新一輪衝突以來，已有超過3,000人被捕，其中包括近900名兒童。許多人被以行政拘留的形式關押，並且沒有被起訴，且大多數只是平民，與任何政黨或武裝組織無關。

站在巴勒斯坦的立場，逮捕起訴和關押不過是以色列打壓和佔領巴勒斯坦的工具。39名婦孺的釋放只是囚犯中的一小部份，但對巴勒斯坦人來說，這是一個巨大的象徵，象徵他們偶爾也能迫使以色列屈服。

巴勒斯坦民族倡議組織主席巴爾古提（Mustafa Barghouti）表示，釋放囚犯是以色列與哈馬斯達成協議的關鍵部份，也是為何協議對巴勒斯坦人有利的關鍵部份。

「以色列之前說過很多話，他們說要消滅哈馬斯，現在卻和他們談判。」巴爾古提提出，這表明永久停火是可能的。

以色列強調，消滅哈馬斯與爭取人質獲釋目標並不衝突，但政府內部有人擔心，停火協議可能會讓敵人重新整頓，同時加強哈馬斯在西岸的政治地位，因會有人覺得家人們的獲釋都是哈馬斯的功勞。

巴爾古提表示：「我們希望哈馬斯沒有劫持人質，但是以色列不想付出代價。如果沒有哈馬斯的人質，以色列不會允許這些人被釋放出來。」