英國王室陷徵用遺產爭議　公國「無主財產」自動歸王室所有

英媒《衛報》披露，英國王室多年來將名下康沃爾公國（Duchy of Cornwall）和蘭開斯特公國（Duchy of Lancaster）去世居民的「無主財產」收為己有，僅15%用於慈善，引起爭議。蘭開斯特公國發言人11月25日稱，會將公國逾1億鎊財產撥入道德投資基金。



《衛報》25日報道稱，蘭開斯特公國原拒絕回應是否曾投資石油、天然氣、煙草、軍火等項目，但發言人其後宣布更改政策，稱預計在2023財年結束前將1億鎊轉移至道德基金，但無計劃停止收集無主財產，或改變使用方式。

在英格蘭及威爾斯大部份地區，去世居民生前若未立遺囑分配遺產，無親友繼承的「無主財產」會轉移到財政部作公共服務用途；但按中世紀慣例，在英王查理斯三世（King Charles III）名下的康沃爾公國，及王儲威廉王子（Prince William）名下的蘭開斯特公國，王室可收集所有「無主財產」。

《衛報》23日引述調查發現，王室過去10年籌集逾6,000萬英鎊，僅15%用作慈善。有熟悉王室開支的人士承認，這筆資金還被用於翻新查理斯名下房產，為公國節省大筆資金。