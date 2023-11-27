塞拉利昂軍營遇襲後全國宵禁　總統稱已捕獲多數涉案者

撰文：蕭通
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非洲國家塞拉利昂11月26日有軍營遇襲，當局隨即在全國範圍實施宵禁。事發於首都弗里敦（Freetown）一處軍營，凌晨有身份不明的武裝分子試圖闖入軍營內的軍火庫，已被擊退。當局隨即搜捕攻擊者，消息指他們之後襲擊多個羈留中心，包括一座有逾二千名囚犯的監獄，有囚犯逃脫，但未知具體人數。總統比奧（Julius Maada Bio）周日晚上發表全國發表講話，稱已捕獲大部份涉及襲擊的領袖，呼籲各界共同維護國家和平。

在軍營遭到武裝分子衝擊後，塞拉利昂政府和安全部隊為控制局勢，以及繼續逮捕疑犯，宣布全國範圍宵禁，建議民眾留在室內。此外，該國民航局敦促航空公司重新安排航班，位於連接幾內亞（Guinea ）邊境的士兵稱，已接到關閉邊境的指示。

路透社報道，於首都部份社區，下午能聽到持續的槍聲，居民都躲在家裡。當局發聲明中表示，弗里敦大部份地區平靜，並在安全部隊控制之下，安全部隊正在該市東部邊緣與襲擊者交戰。官員透露，有監獄遭到襲擊，身份不明的槍手釋放了囚犯。

塞拉利昂前總統科羅馬（Ernest Bai Koroma）表示，他在首都弗里敦的住所，有一名軍方警衛被近距離槍擊，另一名警衛被帶走。

2023年6月24日，當時的塞拉利昂總統候選人比奧（Julius Maada Bio）到票站投票後，接受記者採訪。（Reuters）

總統比奧晚上表示，弗里敦已回復平靜，又指大部份涉及襲擊的領袖已經被捕，但安全行動和調查工作仍然繼續。比奧之前表明，會打擊企圖破壞穩定的勢力。

自比奧6月當選連任總統以來，塞拉利昂局勢一直緊張。原因是反對派拒絕接受選舉結果，結果也受到美國和歐盟等質疑。

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