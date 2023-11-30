日媒：日本擬要求美軍停飛魚鷹直升機

日本時事新聞報道，駐日本的一架美軍「魚鷹」運輸機星期三（11月29日）在日本西部海域墜毀後，日本防衛省計畫要求美國軍方停飛其「魚鷹」飛機。



路透社報道，日本防衛省發言人拒絕對報道發表評論。 美國空軍稱此事件為「事故」，並表示目前原因尚不清楚。

出事的V-22型「魚鷹」（V-22 Osprey）運輸機星期三下午在日本鹿兒島縣屋久島東部近海墜毀，機上載有六人，已確認一人死亡。 媒體引述目擊者稱，這架混合動力飛機在晴朗的天氣和微風中接近機場緊急降落時，左側引擎似乎著火了。

V-22「魚鷹」由波音和貝爾直升機公司開發，可以像直升機和固定翼飛機一樣飛行，由美國空軍、海軍以及日本自衛隊使用。

新華社報道，事故發生後，沖繩縣知事玉城丹尼舉行記者會，表示將要求美方在事故原因查明前停飛日本國內所有美軍「魚鷹」運輸機。

日本部署「魚鷹」一直存在爭議，批評者稱其容易發生事故。 美國軍方和日本均強調此飛機是安全的。

9月16日下午，一架未提交使用申請的美軍「魚鷹」運輸機，在日本大分縣國東市的大分機場緊急降落。 8月，一架美國魚鷹在例行軍事演習中運送部隊時在澳洲北部海岸墜毀，造成三名美國海軍陸戰隊員死亡。

2016年12月，另一架「魚鷹」飛機在日本南部沖繩島附近海域墜毀，導緻美國軍方暫時停飛「魚鷹」飛機。

本文獲《聯合早報》授權轉載

