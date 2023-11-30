菲律賓參議員提案宣示海洋權益　冀結束中國南海「欺凌行為」

菲律賓9名參議員提呈一項海域法案，宣示和保護菲律賓在主權海域裏的權益，希望以此結束中國在南海的「欺凌行為」。



參議院的菲律賓海域特別委員會主席托倫蒂諾（Francis Tolentino）星期二（11月28日）向議會提呈法案。據菲律賓媒體ABS-CBN新聞網報道，托倫蒂諾說，法案將讓菲律賓全面執行適用的海洋法，以及在主權水域和專屬經濟區享有權益。

他指出，這將鞏固菲律賓在自身海域的權益，並為菲律賓在外交上謀求國家利益時，提供有利的磋商工具。

另據《菲律賓每日詢問者報》（Philippine Daily Inquirer）報道，托倫蒂諾在發言時也提醒議會同僚，中國多次在西菲律賓海（中方稱南海）侵犯菲律賓的權益。

他說：「我們是時候對這樣的欺凌行為採取立場。」

托倫蒂諾指出，法案一旦通過，將標誌着菲律賓海洋史上的關鍵時刻。他呼籲議會捍衛屬於菲律賓的一切，邁出重要的一步，通過這項將「世世代代管理菲律賓海洋和資源」的法案，保障國家利益。

他強調，菲律賓是海洋國家，國家利益與海洋息息相關，因此必須具備有效的海洋治理。要做到這點，就得「明確標識菲律賓行使主權、控制、主權權益和管轄權的海洋區域，以及菲律賓在這些區域的具體法律權限」。

圖為11月21日，一列參與美國與菲律賓南海聯合海空巡航的戰機。（Reuters）

參與起草法案的參議員雷維利亞（Bong Revilla）呼籲議會立即通過法案，他希望法案是「終結所有欺凌行為」的開端。

雷維利亞說，法案關乎的不只是訂立得適時與否，它還迫切影響到公共利益，如果不加以處理，後果不堪設想。「如果權力不站在你這邊，那最好讓法律站在你這邊。」

菲律賓參議院今年7月通過決議，設立特別委員會，研究和匯報群島基線和海洋區域相關事務。委員會2023年9月召開第一次會議。

參議院星期三（29日）發聲明指出，菲律賓1998年宣布有意讓國內立法與《聯合國海洋法公約》兼容，眾議院2009年也立法，使群島基線符合海洋法公約。

聲明說：「邏輯上，下一步行動是訂立海域法，明確菲律賓的主權海域、毗連區、專屬經濟區和大陸架。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

